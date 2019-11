San Marino, Mara Verbena diventa “Cavaliere dell’Ordine della Stella d’Italia” I

l Presidente della Repubblica Italiana, Sergio Mattarella, in riconoscimento del suo contributo al rafforzamento dei rapporti tra Italia e San Marino, assegna a Mara Verbena l’onorificenza di “Cavaliere dell’Ordine della Stella d’Italia”. Le insegne e il Diploma sono stati consegnati oggi ( 28 novembre) dall’Ambasciatore Guido Cerboni nella sede dell’Ambasciata d’Italia a San Marino





L’iniziativa è nata dall’Ambasciatore d’Italia nella Repubblica di San Marino, Guido Cerboni. È stato lui ad avviare la procedura, segnalando il trentennale impegno della sammarinese Mara Verbena per il consolidamento e la promozione di rapporti sempre più stretti tra Italia e San Marino. La segnalazione è stata valutata e accolta dalla Presidenza della Repubblica Italiana e sottoscritta dal Presidente Sergio Mattarella, che ha concesso a Mara Verbena l’onorificenza dell’ “Ordine della Stella d’Italia”, con il grado di “Cavaliere”, riservata a cittadini stranieri che hanno acquisito meriti particolari nella cooperazione tra il Paese d’origine e l’Italia. Nella motivazione del riconoscimento, consegnato oggi ufficialmente nella sede dell’Ambasciata Italiana sul Titano, è sottolineato l’apprezzamento per i sentimenti di “sincera amicizia” verso l’Italia e di “profondo attaccamento” alle origini marchigiane e liguri di una parte della sua famiglia, espressi costantemente da Mara Verbena nelle sue varie attività imprenditoriali, con intensi rapporti di collaborazione con molte aziende italiane e contribuendo al successo, con i suoi addobbi floreali, di varie edizioni del Festival della Canzone Italiana di Sanremo e di diverse produzioni televisive italiane. “Sono lieta e straordinariamente onorata dal riconoscimento assegnatomi oggi. Mi sento profondamente e orgogliosamente sammarinese ma sono sempre stata legata alle origini italiane di una parte della mia famiglia. Ho sempre sentito Italia e San Marino come realtà vicine, solo idealmente separate da un confine, figlie di una storia, una cultura e sensibilità comuni e condivise”. “Nel mio lavoro – ha spiegato Mara Verbena – sia nel ristorante di famiglia sia nella mia attività di “flower designer”, ho sempre cercato di esprimere questo mio modo di sentire. Devo ringraziare di cuore il Presidente Sergio Mattarella e l’Ambasciatore Guido Cerboni per l’onore che hanno voluto riservarmi. Lo faccio anche a nome di tutti i mie familiari e di tutti gli amici sammarinesi e italiani, che condividono con me l’impegno a rendere sempre più vicini i nostri due Paesi”. Mara Verbena Mara Verbena ha fatto rifiorire il ristorante di famiglia “Antica Trattoria Jole”, locale deve la cucina sammarinese si sposa con materie prime e tradizione di quelle marchigiane e liguri. Da oltre trent’anni la sua azienda, “Fior di Verbena”, è la realtà leader a San Marino nel campo di composizione e arredi floreali. La flower designer sammarinese per 4 anni ha coordinato l’attività del team di fioristi italiani, che hanno realizzano gli arredi floreali del Festival di Sanremo. Ha partecipato, in qualità di maestra di composizione ed esperta di arte floreale, a trasmissioni TV quali “Il Grande Fratello VIP”, “Superquark” (Rai 1), “Grazie di Fiori” (Rai 2), “Verde Mattina” (Rai 1), “Linea Verde” (Rai 1). Con la realizzazione di Fior d’Acqua, comodi espositori refrigerati ha alleggerito il lavorio di moltissimi fioristi italiani fornendo loro un importante strumento di lavoro. Insieme a Gabriella Lantero, Mara Verbena a curato e realizzato gli arredi floreali del film “Grace of Monaco”, pellicola nella quale Nicole Kidman ha intrepretato il ruolo di Grace Kelly, l’attrice statunitense diventata Principessa di Monaco.