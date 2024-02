San Marino Master ai Campionati Regionali Master FIN Emilia Romagna

Si sono conclusi i Campionati Regionali Master per l’Emilia Romagna che si sono disputati su due domeniche, 11 e 18 febbraio, nella piscina dello Stadio del Nuoto di Riccione e che vedono gli atleti della San Marino Master portare a casa il 3° posto su 56 società iscritte, prima squadra della Romagna, dietro a Coopernuoto e SO.GE.SE, ancora inavvicinabili per numero di atleti iscritti. Sono ben 37 le medaglie conquistate dagli atleti del Titano di cui 16 ori con relativi titoli di Campione Regionale, 11 argenti e 10 bronzi. Ciliegina sulla torta il record italiano ottenuto nei 50 rana M30 da Elisa Celli, che oltre ad allenare gli atleti della San Marino Master, si diverte a mantenere vivo lo spirito agonistico allenandosi e cimentandosi in gare come atleta master. Gran parte del merito del successo ottenuto dalla squadra di San Marino va agli allenatori Andrea Bartolini, Elisa Celli e Luca Corsetti che hanno portato il livello degli allenamenti ad un gradino superiore, pur mantenendo sempre lo spirito tipico del settore master, senza dimenticare il ruolo del Direttivo societario che si prodiga per l’organizzazione e la gestione di una squadra che conta quasi 70 atleti.