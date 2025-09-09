San Marino: multe in arrivo dall’Italia, l’invito a rivolgersi ad ASDICO, Associazione Consumatori CDLS

ASDICO sta ricevendo numerose segnalazioni per l’arrivo nelle case dei sammarinesi di multe tramite raccomandata, direttamente inviata dai comuni italiani ai nostri concittadini. Per questo l’Associazione invita gli utenti e i sammarinesi che ricevessero queste ingiunzioni di pagamento, a contattarla onde verificare la validità e la correttezza delle procedure utilizzate per la notifica. E comprendere come procedere in merito e in conformità alla legge. Vi ricordiamo che lo sportello Asdico è aperto tutti i martedì e venerdì dalle 09:30 alle 12:00 nella sede della CDLS al secondo piano del Central Square, Via Cinque Febbraio, 17 – Domagnano. Per informazioni e prenotazioni chiamare al numero 0549.962080. Oppure scrivere a: presidente@asdico.com info@asdico.com

c.s. ASDICO









