San Marino nella shortlist dei Wanderlust Reader Travel Awards 2026 La Repubblica di San Marino candidata tra le “Most Desirable Destinations”. Aperte le votazioni fino al 27 ottobre

San Marino nella shortlist dei Wanderlust Reader Travel Awards 2026.

San Marino entra nella shortlist dei Wanderlust Reader Travel Awards 2026, gli annuali riconoscimenti del Regno Unito, promosso da Wanderlust Magazine, una delle più autorevoli riviste internazionali dedicate al mondo dei viaggi.

La Repubblica di San Marino è stata selezionata tra le destinazioni candidate nella categoria “Most Desirable Destination”, entrando così nella rosa delle destinazioni che saranno sottoposte al voto dei lettori di Wanderlust.

Un importante riconoscimento per la più antica Repubblica del mondo, che vede così valorizzata la propria unicità nel panorama turistico europeo e internazionale. La candidatura rappresenta infatti un’opportunità per portare San Marino all’attenzione di una vasta comunità di viaggiatori, particolarmente sensibile alla scoperta di destinazioni autentiche, ricche di storia, cultura e identità. I Wanderlust Reader Travel Awards rappresentano uno dei riconoscimenti più significativi del settore: nell’edizione 2025 oltre 200.000 lettori hanno espresso complessivamente 4,8 milioni di voti nelle diverse categorie.

I risultati dell’edizione 2026 saranno annunciati durante una speciale cerimonia di premiazione che si terrà a Londra, in occasione del World Travel Market (WTM), uno dei principali appuntamenti internazionali dedicati all’industria del turismo.

Per San Marino, arrivare alla fase finale dei Wanderlust Reader Travel Awards significa quindi avere l’opportunità di conquistare una vetrina internazionale di grande prestigio e di rafforzare ulteriormente il proprio posizionamento come destinazione turistica da scoprire.

La scelta finale sarà affidata ai lettori di Wanderlust Magazine. Fino al 27 ottobre 2026 sarà possibile votare San Marino al seguente link https://www.wanderlustmagazine.com/about-us/our-awards/2026-wanderlust-travel-awards/ e partecipare all’estrazione di uno dei fantastici viaggi in palio.



Dichiarazioni Federico Pedini Amati - Segretario di Stato per il Turismo:

"Entrare nella shortlist dei Wanderlust Reader Travel Awards è motivo di grande soddisfazione e rappresenta un ulteriore riconoscimento del crescente interesse internazionale verso San Marino come destinazione turistica. Il fatto che la scelta finale sia affidata ai lettori di Wanderlust rende questa candidatura ancora più significativa. Parliamo di una comunità di viaggiatori molto ampia e qualificata, che può diventare un importante veicolo di promozione per San Marino sui mercati internazionali. Invito quindi tutti a votare San Marino: arrivare fino alla finale sarebbe già un risultato importante, ma possiamo provare insieme a conquistare un riconoscimento che darebbe alla nostra Repubblica una vetrina di grande prestigio".



Comunicato stampa

Segreteria di Stato Turismo

[Banner_Google_ADS]





I più letti della settimana: