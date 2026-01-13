San Marino, nuova architettura per i dati pubblici: verso l'Unità Nazionale di Statistica e l'integrazione del'IA

Con l’avvio dell’esercizio 2026, la Segreteria di Stato per gli Affari Interni inaugura una fase operativa determinante per l’ammodernamento della macchina statale, dando seguito agli indirizzi politici tracciati durante l’ultima sessione del Consiglio Grande e Generale. Al centro dell’agenda politica si colloca una profonda revisione della gestione del patrimonio informativo della Repubblica, che si concretizzerà attraverso due assi portanti: l’indipendenza del dato statistico e l’evoluzione tecnologica della Pubblica Amministrazione. Il progetto di riforma prevede la costituzione dell’Unità Nazionale di Statistica. La nuova entità è destinata a evolversi in un organismo autonomo e indipendente, affrancandosi dalle logiche meramente amministrative per assumere un ruolo di garante scientifico. L’obiettivo primario risiede nell’allineamento agli standard internazionali, condizione necessaria per instaurare un dialogo tecnico paritario e strutturato con le istituzioni dell’Unione Europea. La disponibilità di dati certificati e imparziali non risponde soltanto a esigenze di trasparenza, ma diviene il substrato indispensabile per orientare le scelte economiche e sociali del Paese. «L’istituzione dell’Unità Nazionale di Statistica segna un cambio di paradigma nella governance del territorio», dichiara il Segretario di Stato per gli Affari Interni, Andrea Belluzzi. «Non ci limitiamo a creare un nuovo ufficio, ma stiamo dotando la Repubblica di una bussola affidabile per la navigazione nel contesto internazionale. Questo ente, nella sua progressiva acquisizione di autonomia, diverrà il fulcro degli scambi informativi con l’Europa e, contestualmente, uno strumento imprescindibile per la politica interna. Ogni azione di riforma e ogni piano di sviluppo devono poggiare sempre più su analisi rigorose e dati certi ed analisi». Parallelamente alla ristrutturazione statistica, la Segreteria pone l’accento sul potenziamento dell’Ufficio Informatica, Reti e Protezione Dati. La struttura è chiamata non solo a guidare all’interno dei confini della Pubblica Amministrazione l’evoluzione digitale, ma a partecipare alla transizione digitale come volano per l’intero ecosistema sammarinese. La digitalizzazione dei processi amministrativi rappresenta il primo passo verso un modello di Stato più agile; la sfida risiede nell’integrazione delle tecnologie emergenti. L’introduzione dell’Intelligenza Artificiale nei flussi di lavoro pubblici costituisce la frontiera su cui si misurerà la capacità innovativa della Repubblica. L’adozione di tali avanzati strumenti impatterà direttamente sulla qualità dei servizi erogati al cittadino e ridefinirà il profilo professionale dei dipendenti pubblici. Si prospetta un’evoluzione delle competenze interne, dove il capitale umano sarà valorizzato attraverso l’ausilio tecnologico, liberando risorse da mansioni routinarie per destinarle ad attività a maggior valore aggiunto. La stagione di riforme appena inaugurata delinea quindi un percorso biennale che, guardando al 2027, mira a consegnare ai cittadini una struttura statale più efficiente ed interconnessa.

