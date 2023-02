San Marino omaggia Lucio Dalla ad 80 anni dalla nascita

La Repubblica di San Marino dedicherà un francobollo a Lucio Dalla in occasione degli 80 anni dalla sua nascita. L’emissione a cura della Divisione Filatelica e Numismatica di Poste San Marino verrà svelata solamente il prossimo 4 marzo ma questa mattina è stata “annunciata” dal Direttore Generale di Poste San Marino SpA Gian Luca Amici durante la conferenza stampa di presentazione delle numerose iniziative volute per celebrare la ricorrenza. “Il 4 marzo 2023 -sottolinea Daniele Caracchi, erede dell'artista e Presidente di Pressing Line- ricorrenza di quello che sarebbe stato l'ottantesimo compleanno di Lucio, sarà per noi cugini, per Fondazione Lucio Dalla e per Pressing Line un momento molto importante, sarà l'occasione per guardare indietro alle tante iniziative che abbiamo realizzato e condiviso in questi anni per ricordarlo e per raccontare con un progetto nuovo l'uomo e l'artista omaggiandone il genio. Tra le iniziative per gli 80 anni dalla nascita di Lucio Dalla anche quella di Poste San Marino Divisione Filatelica e Numismatica che ha previsto un’emissione filatelica. Lucio Dalla era un visionario, con lo sguardo sempre rivolto al futuro e il bellissimo francobollo emesso dalla Repubblica di San Marino riesce a cogliere e restituire l'essenza della sua natura, la sua energia. Bellissime le parole di Walter Veltroni a commento della visione in anteprima dell’emissione filatelica: «Lucio era un rabdomante. Cercava, munito della sua curiosità, la bellezza nelle cose nuove. Lo faceva in allegria, da impunito. Era un uomo libero e beffardo. Proprio come in questo francobollo». Penso -ha concluso Caracchi- che non sia possibile descrivere meglio Lucio Dalla e l'immagine che lo rappresenta. Un grazie sincero al Poste San Marino e alla Repubblica di San Marino per il bellissimo omaggio”. “Siamo estremamente orgogliosi di aver realizzato un’emissione filatelica per omaggiare il genio di Lucio Dalla in occasione degli 80 anni dalla sua nascita -spiega il Direttore Generale di Poste San Marino Gian Luca Amici-. Con le nostre emissioni celebriamo personaggi di ogni epoca, in questo caso un artista contemporaneo, vero re della cultura POP italiana, genio poliedrico, cantante e musicista di valore assoluto. Grazie alla collaborazione con la Fondazione Lucio Dalla e con gli eredi siamo riusciti a realizzare qualcosa che resterà nella storia e che sicuramente sarà apprezzato dai fan di Lucio Dalla oltre che dai numerosi collezionisti di filatelia”. L’emissione, la cui anteprima e i cui dettagli tecnici saranno svelati nei prossimi giorni, sarà acquistabile dal 4 marzo 2023 sul sito www.dfn.sm. Il prossimo 28 febbraio prossimo è previsto un incontro fra Poste San Marino Divisione Filatelica Numismatica e la famiglia di Lucio Dalla a Bologna in Via D’Azeglio, presso la casa/museo dell’artista.