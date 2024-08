San Marino organizza un convegno per presentare il Meeting per l'Amicizia fra i Popoli

La Segreteria di Stato per gli Affari Esteri e Rimini Meeting 2024 promuovono a San Marino una presentazione della prossima edizione del Meeting per l’amicizia fra i popoli, attraverso l’organizzazione del Convegno “Europa, uniti nella diversità. Dalle origini ad oggi”. L’evento si terrà martedì 6 agosto, alle ore 18.00 presso Villa Manzoni a Dogana e vedrà, in qualità di relatori, il Segretario di Stato per gli Affari Esteri, Luca Beccari, il Segretario Generale della Fondazione De Gasperi, Paolo Alli e il Presidente della Fondazione Meeting, Bernhard Scholz. Al centro degli interventi la genesi che ha condotto all’Europa di oggi e il ruolo della Repubblica di San Marino, in vista del perfezionamento dell’Accordo di Associazione con l’Unione europea. L’iniziativa rientra nell’ottimo rapporto di collaborazione e di amicizia che vige da decenni tra San Marino e la Fondazione Meeting, e che si è consolidato negli anni attraverso un’attiva partecipazione sammarinese all’articolato programma della settimana riminese. La cittadinanza è invitata a partecipare; al termine del Convegno è previsto un piccolo ricevimento per tutti i partecipanti.

c.s. Segreteria di Stato per gli Affari Esteri

