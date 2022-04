San Marino ospita il convegno “Le vittime dell'odio”

La Repubblica di San Marino nella giornata di domani, presso il Teatro Titano e a partire dalle ore 9.45, ospiterà il convegno su “Le vittime dell’odio”, organizzato dall’Osservatorio per la Sicurezza contro gli Atti Discriminatori (OSCAD) del Ministero dell’Interno della Repubblica Italiana, in sinergia con la Segreteria di Stato per gli Affari Esteri e il Comando del Corpo della Gendarmeria.



Con l’obiettivo di tenere alta l’attenzione sul particolare fenomeno, il convegno vuole testimoniare l’impegno delle forze di polizia a proteggere in modo sempre più efficace le fasce più vulnerabili della società. Tale convegno favorirà altresì un confronto per promuovere il contrasto contro tutte le forme d’odio che coinvolge la politica, le istituzioni, gli enti locali, le agenzie educative, il mondo delle associazioni e quello privato.



L’iniziativa, fortemente voluta dal Presidente dell’OSCAD Prefetto Vittorio Rizzi, sarà moderata dal V.Q. della Polizia di Stato Francesca Capaldo, direttore della Segreteria dell’OSCAD e dal giornalista e Direttore generale di San Marino RTV Ludovico di Meo.



Ad aprire il convegno sarà la proiezione di un video di Liliana Segre, senatrice a vita, vittima sopravvissuta alla Shoah, testimonial d’eccezione del fenomeno legato ai crimini d’odio e che ha recentemente ottenuto la cittadinanza onoraria dalla Repubblica di San Marino.



Nel corso del convegno sono previste numerose testimonianze, tra le quali, quella del referente dell’Arcigay di Rimini Gabriel Corbelli, della P.D. della Polizia di Stato Elisabetta Mancini, del giornalista Brahin Maarad e delle ragazze della squadra di calcio afghana, giunte in Italia grazie al corridoio umanitario gestito dal COSPE.



Interverranno altresì la Presidente della Commissione CSD ONU sulla disabilità di San Marino Dott.ssa Patrizia Gallo, il Presidente dell’associazione AttivaMente Mirko Tomassoni, il Maresciallo Maggiore dei Carabinieri Salvatore Buscarino, che interverrà al panel dedicato alla disabilità, il Preside della scuola media sammarinese Remo Massari, l’educatrice dell’ISS Elena Malpeli ed il Comandante del Corpo della Gendarmeria, Colonnello Maurizio Faraone i quali ultimi interverranno in materia di bullismo e cyberbullismo.



È prevista delle più alte autorità della Repubblica di San Marino ed una rappresentanza studentesca delle scuole sammarinesi.

Comunicato stampa

