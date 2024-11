San Marino ospita il convegno ?Oltre i confini: turbe dell’umore ed esordi psicotici nel giovane'

San Marino ospita il convegno ?Oltre i confini: turbe dell’umore ed esordi psicotici nel giovane'.

Si è svolto oggi un importante convegno dedicato alla salute mentale dei giovani, intitolato "Oltre i confini: turbe dell’umore ed esordi psicotici nel giovane". L'evento, tenutosi al Grand Hotel San Marino ha visto la partecipazione di professionisti ed esperti nel campo della psichiatria e della neurologia. "Le turbe dell’umore e gli esordi psicotici nei giovani rappresentano sfide cruciali per il nostro sistema sanitario - dichiara il dott. Francesco Berti, Direttore dell'UOC Salute Mentale dell'ISS -. Questo convegno è un'opportunità per approfondire le più recenti scoperte scientifiche e migliorare le strategie di intervento, con l'obiettivo di offrire cure sempre più efficaci e personalizzate ai nostri pazienti". Il programma della giornata si è svolto in due sessioni tematiche, la prima dedicata alla Schizofrenia e la seconda sul tema della depressione. Durante i lavori verranno svolti approfondimenti in tema di diagnosi e terapia, approccio psicopatologico, su come intercettare precocemente i problemi di salute mentale nei giovani e sulla terapia psicofarmacologica. L'evento ha rappresentato un'occasione unica per condividere conoscenze, discutere casi clinici reali e sviluppare strategie efficaci nella gestione delle turbe dell’umore e degli esordi psicotici. Il convegno è accreditato per l'Educazione Continua in Medicina ed è rivolto a medici chirurghi nelle discipline di Psichiatria, Neurologia, Medicina Generale, Neuropsichiatria Infantile e Medicina Interna. "Sostenere la salute mentale dei giovani è fondamentale per il benessere della nostra società - afferma il Segretario di Stato per la Sanità, Mariella Mularoni -. Questo convegno testimonia l'impegno della Repubblica di San Marino nel promuovere iniziative che favoriscano l'aggiornamento professionale e l'adozione di pratiche innovative". "Intervenire sui temi della salute mentale, soprattutto in epoca post-covid, rappresenta un nostro obiettivo istituzionale, un impegno morale e un concreto investimento per il futuro - dichiara il Direttore Generale dell'ISS Francesco Bevere -. La giornata promossa oggi a San Marino dal Direttore della UOC Salute Mentale dr. Francesco Berti, propone e affronta le sfide attuali di queste patologie, sempre più emergenti, individuandone soluzioni e modalità di supporto tecnico- specialistico solide e al passo con i più attuali modelli d'intervento terapeutico disponibili. L'Istituto per la Sicurezza Sociale - continua il Direttore Bevere - è al fianco degli specialisti, dei giovani e delle famiglie, per continuare a promuovere specifiche progettualità nel campo della prevenzione, diagnosi e cura della salute mentale, nonché per sensibilizzare e incoraggiare le persone a chiedere aiuto agli esperti, ogni volta che i disturbi dell'umore dovessero assumere caratteristiche degne di attenzione specialistica. Ringrazio il Direttore Berti e gli autorevoli relatori intervenuti oggi, poiché queste giornate di approfondimento e di studio su tematiche ad alto contenuto specialistico e valoriale, rappresentano il modo migliore per contribuire a garantire un futuro più sano ai nostri giovani e una società più resiliente per tutti".

cs Iss

[Banner_Google_ADS]







I più letti della settimana: