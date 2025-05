San Marino ospita il Forum Internazionale “EUROMED PROTECT-NET” Rafforzare la governance del rischio disastri e la preparazione sanitaria nella regione euro mediterranea San Marino, 22–24 maggio 2025 – Sotto l’Alto Patrocinio degli Eccellentissimi Capitani Reggenti, la Repubblica di San Marino ospiterà l’edizione 2025 del forum internazionale “EUROMED PROTECT-NET – Euro-Mediterranean Forum for Disaster Risk Governance, Health Preparedness, and Networking Advancement”. L’evento, promosso dal Centro Europeo di Medicina delle Catastrofi (CEMEC) con il Consiglio d’Europa e in collaborazione con il CUFS - Centro Universitario di Formazione sulla Sicurezza dell’Università di San Marino, il Dipartimento di Ingegneria Elettronica dell’Università di Roma Tor Vergata, e OSDIFE – Osservatorio sulla Sicurezza e Difesa CBRNe, riunirà rappresentanti di alto livello dei Centri Specializzati dell’Accordo EUR-OPA per i Rischi Maggiori. Il Forum si propone di creare una piattaforma dinamica per rafforzare la cooperazione tra i principali attori coinvolti nella riduzione del rischio disastri e nella preparazione sanitaria nell’area euro mediterranea. Particolare attenzione sarà dedicata ai modelli di protezione civile nei piccoli Stati e al ruolo cruciale dei Centri Specializzati del Consiglio d’Europa. Programma e punti salienti • 22 maggio: apertura ufficiale presso il Palazzo Pubblico con l’Udienza agli Eccellentissimi Capitani Reggenti e sessioni tematiche dedicate agli scenari emergenti e alle sfide per i piccoli Stati. • 23 maggio: presentazioni dei Centri Specializzati EUR-OPA e side event dedicato alla protezione degli operatori sanitari e dei soccorritori in aree di conflitto e ambienti non permissivi, con esperti internazionali di alto profilo. Tra i relatori, i Direttori dei principali Centri Specializzati EUR-OPA, accademici, funzionari istituzionali, e rappresentanti di organismi internazionali.

Obiettivi e impatto L’iniziativa mira a migliorare il coordinamento tra le strutture di protezione civile, sanità pubblica e gestione delle emergenze, promuovendo lo scambio di buone pratiche, l’innovazione nella risposta alle crisi e il rafforzamento dei legami istituzionali a livello regionale. Il forum è sostenuto anche dall’Assemblea Parlamentare del Mediterraneo (PAM).

Per ulteriori informazioni: cemec@iss.sm www.cemec-sanmarino.eu

C.s. CEMEC