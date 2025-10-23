TV LIVE ·
San Marino ospita l’evento “NIS2 senza alibi”: Compliance, un’unica spina dorsale - strumenti e metodi

23 ott 2025
Martedì 4 novembre 2025, presso la Sala Joe Cassar di Borgo Maggiore (Ex-International, via Ventotto Luglio, 50 – RSM), si terrà l’incontro “NIS2 senza alibi: Compliance, un’unica spina dorsale – strumenti e metodi”, primo appuntamento del ciclo di Incontri Informativi autunno/inverno 2025–2026 promosso dall’Associazione Professionisti per l’Innovazione Digitale. Il relatore sarà Andrea Chiozzi, esperto riconosciuto in materia di protezione dei dati, Business Compliance Solutions SL Director, Presidente del Comitato Scientifico di Raise Academy e Founder di Privacylab. L’intervento propone un approccio integrato tra NIS2 e GDPR, superando le trappole del solo tecnicismo. Attraverso una metodologia pragmatica e strumenti innovativi, Chiozzi illustrerà come trasformare la compliance in un programma unico, misurabile e sostenibile. Una nuova visione per la compliance digitale L’intervento mostrerà come NIS2 e GDPR condividano lo stesso DNA metodologico: approccio risk-based, accountability del top management, governance-by-design e ciclo di miglioramento continuo. Partendo da asset & process mapping (servizi essenziali / trattamenti), registri e classificazioni, si arriva a un unico “control set” che copre entrambe le cornici: gestione vulnerabilità, logging ed evidenze, business continuity, breach/incident response (NIS2: early warning 24h; GDPR: notifica 72h), vendor & supply-chain risk, formazione e auditing. Verrà presentata una metodologia pragmatica con l’aiuto di strumenti all’avanguardia per ridurre tempi, costi e complessità, trasformando la compliance in un programma unico e misurabile che serve sia alla sicurezza (NIS2) sia alla protezione dei dati (GDPR).

L’evento è gratuito, è consigliata la prenotazione su: https://www.pidrsm.sm/event/nis2-senza- alibi-compliance-ununica-spina-dorsale-strumenti-e-metodi/

c.s. Robert Gasperoni Presidente Associazione Professionisti per l'Innovazione Digitale


