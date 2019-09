San Marino ospita top blogger e influencer da tutto il mondo

Undici tra i blogger più influenti nel settore travel, provenienti da USA, Regno Unito, Olanda, Belgio, Francia, Germania e Australia, trascorreranno a San Marino la giornata di domani per vivere l’esperienza e trasmetterla ai propri follower. Gli esperti di promozione turistica digitale visiteranno Casa Fabrica, dove una cooking lesson a cura del Consorzio Terra di San Marino li condurrà nel cuore della tradizione enogastronomica locale. Un’occasione unica per mettere letteralmente le mani in pasta, imparando tutti i segreti della lavorazione di due must culinari del territorio: piadina e strozzapreti. La vacanza attiva, uno dei prodotti di punta dell’offerta sammarinese, sarà protagonista nel pomeriggio. Le guide escursionistiche di Ebikexperience condurranno il gruppo, in sella a mountain bike elettriche, lungo i suggestivi sentieri del territorio, per scovare i set più “instagrammabili”. Completerà la giornata la visita guidata del centro storico. I travel storyteller assaporeranno l’ospitalità sammarinese a 360 gradi, soggiornando per una notte nelle due strutture del gruppo GHSM e degustando le proposte gourmet del Ristorante La Terrazza. Non mancherà l’esperienza enogastronomica “stellata” con una cena al ristorante Righi. L’eductour è frutto della consolidata collaborazione con APT Servizi Emilia Romagna e IAmbassador.

c.s. Ufficio del Turismo San Marino