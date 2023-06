San Marino ospiterà la Conferenza UNWTO sul Turismo Accessibile in Europa

A Sofia, in Bulgaria, è in corso la 68° riunione della Commissione Regionale per l’Europa dell’Organizzazione Mondiale per il Turismo delle Nazioni Unite (UNWTO). Per la Repubblica di San Marino, in rappresentanza della Segreteria di Stato per il Turismo e del Segretario di Stato Federico Pedini Amati, partecipa Bojana Gruska, Primo Segretario del Dipartimento Affari Esteri e focal point UNWTO che questa mattina è intervenuta per informare tutti i rappresentanti delle Nazioni presenti che San Marino ospiterà, in collaborazione con l’Italia, la seconda Conferenza dell'UNWTO sul Turismo Accessibile in Europa il 16 e 17 novembre prossimi. Nel trentesimo anniversario dall’adozione da parte dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite della Risoluzione che contiene le “Norme standard sulle pari opportunità delle persone con disabilità”, San Marino ospiterà quindi una Conferenza per promuovere politiche turistiche volte a garantire pari diritti alle persone con disabilità. Sarà l’occasione per condividere percorsi, analisi ed esperienze su un turismo accessibile a tutti che vada a vantaggio delle destinazioni, delle imprese e della qualità della vita. Bojana Gruska (Focal Point San Marino UNWTO): “Vorrei ringraziare il Segretario Generale e il Direttore del Dipartimento per l'Europa per aver creduto in San Marino come luogo ideale per ospitare questo secondo importante evento, dopo la prima Conferenza tenutasi nel 2014. Organizzare una Conferenza di questo livello è una sfida importante per il mio Paese, per cui ringrazio l'Italia e il Ministro Daniela Santanchè, qui presente, per aver fin da subito garantito disponibilità e cooperazione”.

