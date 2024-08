San Marino Outlet Experience a DeeJay on stage: confermata la positiva collaborazione con il talent di Radio DeeJay a Riccione

San Marino Outlet Experience a DeeJay on stage: confermata la positiva collaborazione con il talent di Radio DeeJay a Riccione.

Anche quest’anno si è rinnovata la collaborazione tra San Marino Outlet Experience e DeeJay On Stage, il talent nazionale di Radio Deejay condotto da Rudy Zerbi e Gianluca Gazzoli. Otto serate che hanno visto alternarsi sul palco grandi ospiti del panorama musicale italiano e richiamato come al solito un vastissimo pubblico. Una partnership consolidata e di successo che ha visto San Marino Outlet Experience presente nell’esclusiva pagoda di Piazzale Roma condivisa con Visit San Marino, altra collaborazione di prestigio che prosegue da tempo con importanti risultati. In tutte le serate del talent e nelle ventidue giornate dedicate all’attività sportiva di Play Deejay, San Marino Outlet Experience ha proposto attività di engagement, distribuendo gadget, coupon sconto e numerosi premi, grazie alla collaborazione con le boutique presenti in outlet. La serata conclusiva di sabato ha visto anche la consegna di tre shopping voucher dal valore di 300, 100 e 50 euro, a tre fortunati spettatori del pubblico. Il vincitore del buono sconto da 300 euro si è aggiudicato anche un voucher con visita guidata e cena per due persone messo in palio da Visit San Marino. “DeeJay On Stage si conferma, anno dopo anno, una vetrina importante per San Marino Outlet Experience – commentano dall’outlet -. Il mondo a cui si rivolge questa manifestazione rappresenta una percentuale importante del nostro target di clientela e il numero di persone che transitano in Piazzale Roma nelle giornate dell’evento è davvero impressionante. Come in tante altre iniziative, la nostra presenza al fianco di Visit San Marino rappresenta un valore aggiunto e una maniera efficace di comunicare congiuntamente le tante possibilità che la Repubblica del Titano offre ai visitatori”.

c.s. San Marino Outlet Experience





