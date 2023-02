San Marino Outlet Experience al fianco della musica: Lorenzo Licitra si aggiudica il premio per il miglior look

La Repubblica di San Marino ha scelto l’artista che la rappresenterà all’edizione 2023 di Eurovision Song Contest di Liverpool attraverso una serata/evento andata in scena lo scorso 25 febbraio e trasmessa in diretta nazionale e streaming globale dalla San Marino RTV, radiotelevisione della Repubblica più antica del mondo. San Marino Outlet Experience ha scelto di essere main partner dell’evento fornendo il suo supporto all’organizzazione, garantendo i propri prestigiosi spazi per l’allestimento del red carpet, del backstage e dei camerini. Le lounges di San Marino Outlet Experience sono stati, nelle giornate dell’evento, la casa degli artisti e di tutti coloro che sono saliti sul palco di Una Voce per San Marino. Una casa elegante ed accogliente che i cantanti e le band in gara, provenienti da ogni parte del mondo, hanno ravvivato con i colori della loro musica. Le suggestive immagini dal drone hanno esaltato gli ambienti di San Marino Outlet Experience, le sue vetrine e le piazze ed hanno caratterizzato i collegamenti in diretta dalle VIP lounge della struttura. Migliaia di dirette social da San Marino Outlet Experience hanno permesso a milioni di followers di seguire sui profili degli organizzatori, e degli stessi artisti in gara e di San Marino Outlet Experience, quelle emozioni che solo nel backstage di un evento così importante si possono vivere. La vittoria e il “pass” per Liverpool 2023 sono andati ai Piqued Jacks, ad incoronare la band pop-rock la giuria guidata da Albano. I quattro ventenni toscani hanno portato in scena il brano “Like an animal”. Lorenzo Licitra si è aggiudicato il “Premio San Marino Outlet Experience” per il miglior look di scena. Il cantante, noto per il suo successo ad X-Factor 2017 quando aveva chiuso primo davanti ai Maneskin, è stato scelto per la modernità nel linguaggio riflessa nel look scelto, per il rispetto delle tendenze, con la scelta delle frange protagoniste della stagione e per aver reinterpretato in chiave moderna il genere hipster in versione rock! Il vincitore è stato selezionato dalla giuria formata da Barbara de Magistris, Direttrice Generale di San Marino Outlet Experience, esperta di moda, da anni si occupa del retail nel settore del lusso, da Nicole Foqué, giornalista di moda e di beauty da sempre appassionata di costume che da oltre 10 anni scrive di moda e racconta le novità dalle sfilate di Milano e Parigi e da Michael Spinelli, international hairstylist.