San Marino Outlet Experience al TTG di Rimini.

San Marino Outlet Experience ha partecipato all’edizione numero 59 di TTG Travel Experience, la fiera del turismo ospitata a Rimini e che si è chiusa con un +25% di presenze di visitatori professionali provenienti dall’estero rispetto a un anno fa. Un evento che vanta una visibilità mediatica unica con 260 milioni di contatti tra radio, tv, media on line e off line. Un migliaio di buyer stranieri provenienti da 50 Paesi per un prodotto che mette in vetrina turismo, viaggi e vacanze ma anche arte, cultura, sport e shopping con il segmento del lusso che si sta ritagliando un ruolo sempre più importante. Gli agenti di viaggio e i tour operator tra gli stand delle oltre 200 destinazioni italiane ed estere ritrovano sul mercato italiano la spinta per la prossima stagione invernale secondo tendenze che emergono chiare proprio dal TTG. Nella ricerca di destinazioni uniche, ricche di eventi e esperienze, facilmente raggiungibili per turisti europei ed extra europei al centro delle numerose e ambitissime mete italiane, trova spazio la Repubblica di San Marino assieme alla quale San Marino Outlet Experience si è proposta all’interno di TTG. Un abbinamento chiaro quello della struttura sammarinese con il territorio del quale fa parte, una proposta chiara per chi sceglie di visitare San Marino e le aree circostanti. La partecipazione di San Marino Outlet Experience al TTG si è rivelata preziosa per la promozione della destinazione turistico/commerciale e per le operazioni di matching con i key player del comparto turistico. Proprio in occasione del TTG è stato presentato dall’Ufficio del Turismo di San Marino l’educational San Marino Experience, alla scoperta del territorio sammarinese, progetto dedicato a 10 buyer internazionali provenienti da USA, UK, India, Irlanda, Emirati Arabi Uniti, Belgio e Francia, un tour di 2 giorni frutto della collaborazione tra Ufficio del Turismo e San Marino Outlet Experience che congiuntamente hanno messo a punto un programma ad hoc con attività esclusive e dei prodotti turistici di eccellenza proposti dagli operatori sammarinesi come attività outdoor, degustazioni e luxury shopping experience al San Marino Outlet Experience con personal shopper dedicata.

