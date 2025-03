San Marino Outlet Experience anche quest'anno al fianco del San Marino Song Contest

Nel weekend ingressi cresciuti del 30% rispetto al 2024

Sabato e domenica tornano le costruzioni per la Festa del Papà

Con la vittoria di Gabry Ponte, che rappresenterà il Titano all’Eurovision Song Contest 2025 di Basilea, si è conclusa l’edizione 2025 del San Marino Song Contest. Anche quest’anno San Marino Outlet Experience ha preso parte attivamente all’evento che incorona il rappresentante della Repubblica alla kermesse continentale. Lo ha fatto ospitando i casting di “Una voce per San Marino”, il lungo percorso che ha portato alla selezione di 11 cantanti per la finale di sabato tra i 1.200 i candidati in arrivo 48 Paesi.

San Marino Outlet Experience ha ospitato, inoltre, anche quest’anno il backstage della finale, con possibilità, per i visitatori dell’outlet, di vedere i cantanti sfilare sul red carpet. Una sinergia proficua che ha prodotto risultati positivi anche dal punto di vista degli ingressi registrati nel weekend, cresciuti del 30% rispetto al 2024.

“Quella con Una Voce per San Marino è una collaborazione che prosegue positivamente da tre anni – commenta l’amministratore delegato Roberto Berardi -. Quest’anno l’evento finale, ribattezzato San Marino Song Contest, ha assunto una nuova veste che ha saputo catturare una grandissima attenzione mediatica, come dimostrano i primi dati diffusi che parlano di 430.000 visualizzazioni complessive su San Marino RTV, RaiPlay, Radio 2 e RaiPlay2 e quasi 6 milioni di visualizzazioni video sui social media. Siamo lieti di essere al fianco della Segreteria di Stato per il Turismo, di San Marino RTV e di Media Evolution in un evento che rappresenta una vetrina unica per la Repubblica”.



UN WEEKEND ALL’INSEGNA DELLE COSTRUZIONI PER VIVERE LA FESTA DEL PAPÀ IN FAMIGLIA

La Festa del Papà si avvicina e San Marino Outlet Experience ha programmato un weekend di divertimento da vivere in famiglia all’insegna delle costruzioni.

Sabato 15 e domenica 16 marzo, dalle 11:00 alle 18:00, nell’area espositiva accanto alla Playground, tutta la famiglia potrà ammirare le costruzioni di veri professionisti.

Anche i più piccoli potranno mettersi alla prova partecipando ad una sfida all’ultimo mattoncino. La Challenge per piccoli costruttori è in programma sabato alle 16:00 e domenica alle 11:00 e alle 16:00. Ogni partecipante riceverà un simpatico ricordo della giornata e i più veloci e creativi potranno vincere fantastici premi.

Infine, anche i punti vendita Melby e Monnalisa organizzano una gara a tutta velocità. La sfida a tema, in programma sabato e domenica alle 15:00, consisterà nel realizzare in un tempo definito la scritta Melby e Monnalisa utilizzando i mattoncini sfusi. In palio, per i primi tre vincitori, esclusive gift card e speciali voucher spendibili presso le due boutique.



