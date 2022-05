San Marino Outlet Experience dedica una giornata speciale alle famiglie proponendo attività divertenti e interattive per una meravigliosa esperienza di shopping all’aria aperta

In occasione della “Festa della Mamma”, domenica 8 maggio, San Marino Outlet Experience organizza un programma di attività divertenti e interattive dedicate ai più piccoli e a tutta la famiglia. I bambini che vorranno realizzare un omaggio creativo per la propria mamma potranno colorare la speciale bag “Best mom ever” mentre chi vorrà scattare un ricordo unico, da custodire in un folder personalizzato, potrà approfittare del Photo Booth Point allestito all’interno del centro! Tutti i negozi saranno aperti fino alle 20 per una giornata speciale di shopping all’aria aperta nell’incantevole cornice di San Marino Outlet Experience (eventi in programma dalle 10:30 alle 12:30 e dalle 14 alle 19).

