San Marino Outlet Experience e RicuciAMO insieme per le donne vittime di violenza. Sabato 19 la presentazione della collaborazione alla presenza di Simona Ventura

Sarà un Natale all’insegna della solidarietà quello di San Marino Outlet Experience che quest’anno, in occasione delle festività, ha scelto di sostenere l’attività di RicuciAMO per l’inserimento nel mondo del lavoro di donne vittima di violenza. RicuciAMO è un progetto pilota, partito dall’idea dell’Assessorato alle Pari opportunità del Comune di Faenza e sviluppato insieme ad importanti imprenditori del territorio, abbracciato con entusiasmo dalle istituzioni sammarinesi. Lo scopo del progetto è quello di insegnare alle donne vittima di violenza il mestiere della sartoria, rendendole libere di lavorare e favorendo il loro inserimento in aziende locali, al fine di concedergli l’occasione di ricrearsi una vita lontane dai maltrattamenti. La partnership fra San Marino Outlet Experience e RicuciAMO darà vita a “Natale è ogni giorno, momenti speciali per condividere progetti speciali” e sarà presentata in conferenza stampa sabato 19 novembre alle 16.00 insieme alle altre iniziative legate al periodo natalizio, alla presenza dei vertici di San Marino Outlet Experience, delle autorità della Repubblica di San Marino, delle istituzioni del faentino e della conduttrice televisiva Simona Ventura, ambassador del progetto. Alle 17.15 a Ferramenta sulla food terrace di San Marino Outlet Experience si terrà un brindisi riservato alla stampa e alle istituzioni. Come da tradizione non mancheranno luci, installazioni e attrazioni per adulti e bambini. Eventi e spettacoli completeranno il programma del Natale di San Marino Outlet Experience che si aprirà proprio sabato 19 novembre alle 17 con l’esibizione del coro di voci bianche “Le allegre note” di Riccione. Alle 17.30 è prevista invece l’accensione dell’albero di Natale installato nella Welcome Plaza dell’outlet. L’iniziativa è patrocinata dalla Segreteria di Stato per il Turismo, le Poste, la Cooperazione e l’Expo della Repubblica di San Marino, dall’Autority Pari Opportunità della Repubblica di San Marino, dal Comune di Faenza e dall’Ufficio del Turismo di San Marino oltre che da Soroptimist San Marino, un’organizzazione di donne per donne, impegnate per la solidarietà, l’amicizia e la pace, l’affermazione dei diritti e delle pari opportunità.

Cs San Marino Outlet Experience