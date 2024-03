San Marino Outlet Experience festeggia la pasqua con laboratori gratuiti per bambini ed extra sconti

San Marino Outlet Experience festeggia la pasqua con laboratori gratuiti per bambini ed extra sconti.

Laboratori creativi gratuiti per i più piccoli e imperdibili promozioni per tutti: San Marino Outlet Experience si prepara al ponte pasquale e, per l’occasione, resterà aperto anche nelle giornate di Pasqua e Pasquetta. Le attività avranno inizio già da sabato 30 marzo: dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 18:00 è in programma “Un coniglio per amico”, uno stimolante workshop in cui i bambini potranno realizzare un simpatico coniglietto di Pasqua di peluche. Domenica 31 marzo, giorno di Pasqua, dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 18:00 ci sarà, invece, l’attività “Easter Crafts”. Qualificate animatrici accoglieranno i più piccoli con tanti laboratori creativi a tema pasquale, tra cui la realizzazione di biglietti di auguri da colorare con la sabbia magica, di ghirlande di uova e la decorazione di ovetti con la scratch art. I più grandi, invece, potranno dedicarsi allo shopping, ancora più conveniente grazie all’imperdibile promozione riservata alle giornate di domenica 31 marzo e lunedì 1° aprile quando nei negozi aderenti, e su articoli selezionati, verrà applicato uno sconto extra del 50 per cento sui prezzi outlet.

cs Ufficio stampa MOAB

