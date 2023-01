San Marino Outlet Experience, il 2023 si apre con i saldi Dati molto positivi hanno contrassegnato il periodo natalizio, nuove iniziative e ulteriori aperture caratterizzeranno il futuro

La stagione dei saldi, che nella Repubblica di San Marino ha preso il via il 2 gennaio, apre il 2023 di San Marino Outlet Experience. Un momento commercialmente molto importante che interseca quest’anno la “coda” del periodo natalizio chiusosi con il lungo week end dell’Epifania lo scorso 8 gennaio. I saldi nella Repubblica di San Marino proseguiranno fino al prossimo primo marzo e si sovrapporranno ad altri momenti particolarmente importanti del calendario quale il Capodanno cinese dello scorso 22 gennaio, San Valentino e il Carnevale. E’ stato un anno di crescita costante quello di San Marino Outlet Experience con un periodo estivo connotato dall’aumento dei clienti europei ed italiani e un autunno che, dal Black Friday del 25 novembre ad oggi ha continuato a garantire una crescita a doppia cifra. Complessivamente i dati registrati da San Marino Outlet Experience, inaugurato a giugno 2021, indicano un incremento del fatturato a “pari perimetro” rispetto all’anno precedente del 15% con percentuali ancora migliori nell’ultimo trimestre (incremento medio di oltre il 20% a ottobre, novembre e dicembre). I dati confermano la bontà della direzione intrapresa e consentono la previsione di un’ulteriore crescita, in vista della stagione primavera/estate 2023. San Marino Outlet Experience al momento ospita un totale di 42 negozi monomarca diretti e dopo le recenti aperture tra le quali Moose Knuckles (primo negozio in Europa), Pinko, Coccinelle, Roncato Valigeria, e Malo si appresta ad accoglierne ulteriori nel 2023. Superata l’emergenza sanitaria che ha condizionato lo scorso inverno e che ha lasciato strascichi sulla mobilità delle persone, si attende la completa riattivazione delle rotte aeree. Contemporaneamente si lavora per superare le limitazioni derivanti dal conflitto in Ucraina che ha bloccato il turismo russo cercando di intercettare nuovi mercati, primo fra tutto quello dei cinesi residenti in Europa ai quali ci si rivolge soprattutto attraverso l’account ufficiale “WeChat” attraverso il quale sono stati raggiunti immediatamente risultati molto soddisfacenti. A garantire dati positivi, oggi, c’è soprattutto l’affluenza di turisti e visitatori italiani ma la percentuale degli stranieri che scelgono di fare i loro acquisti all’interno di San Marino Outlet Experience è costantemente in crescita. Tra i numeri che danno l’idea dei degli ottimi risultati raggiunti da SMOE c’è anche quello delle assunzioni: ad oggi, nelle diverse attività del centro, trovano impiego quasi 250 persone. Nuove iniziative commerciali e di marketing e nuove partnership consentiranno a San Marino Outlet Experience di accogliere numeri sempre più alti di turisti e visitatori con l’auspicio che gli obiettivi inizialmente fissati possano essere celermente raggiunti. Promozione internazionale, eventi, progetti innovativi e nuove aperture contrassegneranno la stagione primaverile di San Marino Outlet Experience fino alle celebrazioni per i 2 anni di attività. Barbara De Magistris (General Management di San Marino Outlet Experience): “I dati in nostro possesso ci confermano di aver intrapreso la giusta direzione. I clienti stanno ripagando i nostri sforzi riconoscendo la qualità dei marchi presenti e dei servizi offerti. Dobbiamo proseguire lungo questa direttiva, impegnandoci per offrire un’offerta sempre più vasta e differenziante e servizi impeccabili in una struttura unica ai clienti provenienti da ogni parte del mondo. Il nostro focus, in questi primi mesi del 2023 sarà rivolto al turista internazionale pur garantendo la solita attenzione agli italiani che si spostano verso la Riviera Romagnola e la Repubblica di San Marino. Relativamente ai saldi, iniziati 20 giorni fa, possiamo dire di aver registrato un incremento del 45% in termini di vendita a stesso perimetroi”.

