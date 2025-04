San Marino Outlet Experience più vicino alla Riviera: siglato l’accordo con il gruppo Bonelli Bus & Benedettini

A pochi giorni dalla Pasqua, si avvia un’importante collaborazione tra San Marino Outlet Experience e il Gruppo Bonelli Bus & Benedettini. A partire da oggi, infatti, l’Autolinea Rimini – San Marino fermerà all’Outlet. Il nuovo collegamento renderà più facile il raggiungimento della struttura anche per coloro che arrivano in Riviera senza auto, o che non intendono utilizzarla durante la loro permanenza. La nuova fermata è posizionata a fianco dell’ingresso Nord e si inserisce nel tragitto che dalla Stazione Ferroviaria di Rimini arriva all’Ex Stazione di San Marino e viceversa, offrendo la possibilità, con un unico titolo di viaggio, di visitare il centro storico e di concedersi il tempo di fare shopping a San Marino Outlet Experience. Il servizio sarà attivo tutto l’anno con percorsi ed orari diversi a seconda del periodo. “È un accordo a cui lavoriamo da tempo. – commenta il Consigliere Delegato di SMOE, Roberto Berardi – Fornisce un nuovo, prezioso collegamento con la Riviera, consentendoci di intercettare nuovi potenziali visitatori. La partenza del servizio dalla Stazione di Rimini è strategica, lo rende fruibile ai turisti e a chi vuole concedersi una visita in giornata, senza dover per forza prendere l’auto”. “Come F.lli Benedettini S.p.A. e Bonelli Bus s.a. s. Siamo orgogliosi di avviare questa nuova collaborazione con San Marino Outlet Experience – commenta l’Amministratore Unico della F.lli Benedettini S.p.A. Roberto Benedettini - che rappresenta un ulteriore passo avanti nella nostra missione di connettere in modo efficiente, sostenibile e comodo il territorio sammarinese con la Riviera romagnola. La nuova fermata dell’Autolinea Rimini – San Marino all’interno del percorso, proprio a ridosso dell’ingresso Nord dell’Outlet, offre un’opportunità concreta per ridurre il traffico, semplificare gli spostamenti e migliorare l’esperienza complessiva dei viaggiatori. Crediamo fortemente in una mobilità moderna e integrata, capace di rispondere alle esigenze di turisti, residenti e visitatori giornalieri. In questo senso, l’iniziativa si inserisce perfettamente nella nostra visione di trasporto pubblico come servizio al territorio e leva per lo sviluppo economico sostenibile.”

UN ULTERIORE CONTRIBUTO PER LA SOSTENIBILITA’

Oltre alla facilità, per i turisti, di raggiungere San Marino Outlet Experience sia da Rimini, sia dal centro storico di San Marino, il servizio rappresenta una valida alternativa all’utilizzo dell’auto, consentendo di contenere le emissioni. Non solo: chi desidera combinare lo shopping con una visita in centro storico, indipendentemente da dove arrivi, potrà raggiungere l’Outlet con la propria macchina e posteggiarla negli ampi parcheggi a disposizione, per poi raggiungere il centro storico in autobus, azzerando i problemi di parcheggio e liberando il centro storico dalle auto. Vantaggi che si inseriscono con coerenza nelle politiche green di SMOE, come la scelta di dotarsi di 36 colonnine per la ricarica di auto elettriche, la produzione del 40% del proprio fabbisogno energetico da fonti rinnovabili, la certificazione energetica di Classe A e l’ottenimento nel 2023 della certificazione BREEAM, uno dei più affermati standard di certificazione internazionale per la sostenibilità edilizia.

FINO A GIUGNO BIGLIETTO RIMBORSATO CON UNA SPESA MINIMA DI 50 EURO

Acquistando il biglietto Rimini – San Marino o viceversa, sarà possibile scendere a San Marino Outlet Experience senza costi aggiuntivi. Inoltre, con una spesa minima di 50 euro nei punti vendita dell’Outlet, sarà possibile chiedere il rimborso completo del biglietto per una tratta semplicemente recandosi all’Info Point. I titoli di viaggio si possono prenotare sul portale web (https://www.benedettinispa.com/it/san-marino-outlet-experience) e possono essere acquistati nei punti vendita autorizzati (Tabacco e Venere e nel punto informativo di Visit Rimini in Stazione), oppure a bordo (fatta salva la disponibilità di posti). POTENZIAMENTO DELLE LINEE L’Autolinea Rimini – San Marino ha ottenuto negli anni un gradimento sempre maggiore. Lo scorso anno sono stati oltre 250 mila i passeggeri trasportati, a fronte di 8 corse giornaliere e 4 mezzi impiegati quotidiani più le scorte nei momenti di massima affluenza. In previsione di un aumento dei flussi, quest’anno il servizio sarà ulteriormente potenziato – nel periodo estivo - con ulteriori 4 corse che porteranno a 12 le corse giornaliere

