San Marino Outlet Experience: primo trimestre 2023 con numeri in forte crescita.

Il primo trimestre 2023 si è chiuso con numeri eccellenti per San Marino Outlet Experience, che consolida il processo di crescita e il posizionamento avviatosi con l’inaugurazione di fine giugno 2021. Il confronto col trimestre gennaio-marzo 2022 è anche il primo possibile fra periodi omologhi e per le vendite totali segna un +51%. Potente anche la crescita del parametro LFL (like for like) che misura l’incremento delle vendite nelle stesse aree presenti nel medesimo periodo: +40%. Un altro dato conferma l’eccellente avvio del 2023: a marzo l’incidenza degli incassi tax free è stata del 16%, più alto della media trimestrale (12%), il doppio rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Gli acquisti tax free hanno avuto uno scontrino medio di 1.072 euro. Durante i tre mesi, meno caratterizzati di altri per gli spostamenti turistici, la prevalenza degli ospiti è stata italiana, con alcune provenienze estere che si evidenziano. Ad esempio dalla Cina, grazie ad una consistente campagna sull’account ufficiale We Chat di San Marino Oulet, il principale social network nel Paese del Dragone, utilizzato in maniera diffusa dai cinesi e strumento cruciale relazionarsi con quel mercato. A seguire Corea del Sud, Thailandia, Stati Uniti ed Emirati Arabi. Dall’Europa, prevalenza di ospiti da Germania e Francia. Dalla giornata inaugurale, circa 700 giorni fa, San Marino Outlet Experience ha aumentato a 43 il numero di stores con la presenza marchi di fama internazionale e l’occupazione è salita a circa 250 persone. Nei prossimi tre mesi apriranno altri tre stores prestigiosi, nel solco di una strategia che prevede il coinvolgimento di aziende internazionali di alta qualità. Anche i primi ponti di Primavera hanno premiato lo shopping a San Marino Outlet Experience, registrando giornate all’insegna dell’ottima affluenza di turisti interessati alle bellezze del territorio e agli acquisti a prezzi vantaggiosi. La destinazione outlet nell’ultima settimana di aprile ha visto crescere l’affluenza del 67% rispetto alla stessa del 2022. Le premesse positive per la stagione turistica si stanno confermando e la concomitanza di festività italiane che stanno generando weekend lunghi, arricchiscono la proposta sammarinese. San Marino Outlet Experience ha puntato proprio su queste giornate per comunicare ‘Aria di primavera’ con la Spring Promo, ossia sconti fino al 50% sui prezzi outlet e orari di apertura dalle 10.00 alle 20.00. “Il gradimento della nostra proposta di shopping – dicono da San Marino Outlet Experience – continua a crescere e in vista della stagione estiva stiamo preparando ulteriori opportunità a partire dal compleanno numero due, il prossimo 24 giugno. Sarà l’occasione per un altro bilancio sul percorso di crescita della struttura, sempre più volano economico e turistico del territorio, oltre che magnete per un incoming turistico sul quale siamo impegnati con solide relazioni internazionali”.

