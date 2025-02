San Marino Outlet Experience prosegue nel suo percorso di crescita

Si è ulteriormente consolidato, nel 2024, il trend di crescita di San Marino Outlet Experience che, dalla sua inaugurazione avvenuta a gennaio 2021, sta progressivamente avanzando nel suo piano d’espansione, come confermano anche tre recenti nuove aperture che portano a 50 i punti vendita presenti. Se il 2024 si era chiuso con le inaugurazioni dei punti di vendita Chicco e Lanificio Angelico, il 2025 si è aperto con un nuovo prestigioso ingresso, quello di Under Armour, brand punto di riferimento per chi cerca performance, innovazione e stile nello sport.

AUMENTA IL FATTURATO I dati consuntivi dei 12 mesi passati mostrano un fatturato complessivo in aumento del 10% rispetto all’anno precedente. Positive sono anche le performance dei singoli punti vendita, il 40% dei quali ha ottenuto una crescita a doppia cifra. Lo scontrino medio registrato si aggira intorno ai 113 euro. Le vendite Tax Free hanno continuato ad aumentare, passando dal 9% del 2021 al 14% del volume d’affari compressivo raggiunto nel 2024. Una cifra significativa, soprattutto se si considera che la soglia di tax free è rimasta invariata a 258 euro. Tra i Paesi dell’Unione Europea, escludendo l’Italia, i flussi più importanti si registrano da Ucraina, Germania e Svizzera, con uno scontrino medio di 604 euro. Per quanto riguarda, invece, i Paesi Extra UE, spiccano Corea del Sud e Kazakistan, con uno scontrino medio di 928 euro. Il segmento lusso registra una crescita dell’11%, con uno scontrino medio di 661 euro; il segmento uomo e donna è aumentato del 17% rispetto al 2023, con uno scontrino medio pari a 165 euro. Cresce del 28% il segmento outdoor, con uno scontrino medio che si attesta a 86 euro. Particolarmente positivi, e di buon auspicio per il 2025, i dati dell’ultimo scorcio dell’anno, a cominciare dal Black Friday che ha fatto segnare un incremento del 21% delle vendite rispetto allo stesso periodo del 2023 e un incremento degli ingressi del 19%. Le presenze si sono mantenute importanti anche per l’intero periodo natalizio, trainate dal successo degli eventi e delle attrazioni rivolte alle famiglie, con influssi benefici sulle vendite, cresciute del 7% nel solo mese di dicembre, e sul footfall, aumentato del 5%.

CONCLUSA LA PARTECIPAZIONE A BIT MILANO San Marino Outlet Experience da sempre partecipa alle principali fiere e workshop di settore, nazionali ed estere. Si è da poco conclusa la partecipazione a Bit Milano 2025, dove ancora una volta l’outlet ha affiancato l’Ufficio del Turismo per promuovere le peculiarità della destinazione San Marino. Prosegue anche l’attività di promozione in collaborazione con il Corpo Diplomatico di San Marino e dell’Ambasciata ASEAN nei mercati del Sud est Asiatico. Promozione che ha già attivato diversi canali, in particolare con l’Indonesia, da dove arrivano numerosi gruppi organizzati ogni mese.

UN RICORDO SPECIALE PER SAN VALENTINO In occasione di San Valentino San Marino Outlet Experience celebra l’amore con un regalo per tutte le coppie. Venerdì e sabato, dalle 15:30 alle 20:00, e domenica dalle 10:00 alle 20:00, l’artista Marco Martellini attende gli innamorati per realizzare una simpatica caricatura gratuita.

cs Smart Comunicazione