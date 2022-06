San Marino Outlet Experience si appresta a celebrare il primo anno di attività e lo fa con una serie di iniziative di marketing, eventi e nuove aperture

Dopo l’inaugurazione del 24 giugno 2021, in piena emergenza sanitaria, sono pronte le celebrazioni per un anniversario che vale quanto una nuova apertura. In 365 giorni il mondo è cambiato più di quanto potesse essere prevedibile e, così come sono cambiati gli scenari internazionali, sono mutati anche target e obiettivi di San Marino Outlet Experience. Dalla consapevolezza dell’inizio di una nuova fase nasce la volontà di nuovi investimenti volti alla crescita della brand awareness dell’Outlet sammarinese e alla promozione sul territorio e in Italia delle attività commerciali dello stesso. Già avviate nuove campagne online e offline, verticali e a 360° e già sviluppate nuove attività “tattiche” per il coinvolgimento di un pubblico più vasto. A guidare i progetti di marketing e comunicazione di San Marino Outlet Experience una nuova manager, Sabrina Mangia, che approda alla guida dell’area strategica del centro dopo un’esperienza ventennale nel mondo dell’entertainment e degli eventi. “Abbiamo puntato su una figura di alto profilo che avesse competenze certificate e una conoscenza completa del territorio in cui operiamo – dice Barbara de Magistris alla Direzione generale di San Marino Outlet Experience - La scelta è stata Sabrina Mangia che è entrata a far parte del nostro organico a metà Aprile”. Sabrina Mangia, che per 12 anni ha guidato il settore marketing di Mirabilandia in qualità di Sales & Marketing, ha già infatti programmato una lunga serie di iniziative per i prossimi mesi per un investimento che supera il milione di euro: “Abbiamo pianificato attività media, promozionali, di comunicazione e di eventi rivolte a target differenti con obiettivi diversificati -spiega Sabrina Mangia-. Lavoreremo su tutti i supporti possibili per l’attrazione della clientela che vive in un raggio di 150km e contemporaneamente, insieme ad altri settori del management lavoreremo per portare a San Marino Outlet Experience i turisti che hanno l’Italia come meta dei loro viaggi. Inoltre, a partire dal 6 luglio sino al 8 settembre, tutti i mercoledì e giovedì, prevediamo una serie di eventi dedicati ai nostri ospiti con un’apertura speciale, dalle 10:00 alle 23:00. Non mancheremo infine di celebrare il nostro primo anno di attività, il 24 giugno in cui ci saranno delle sorprese inaspettate sempre accompagnate da un’apertura serale fino alle ore 23:00. Abbiamo attivato una partnership con Papeete, noto beach club di Milano Marittima per il mercoledì sera e lanceremo il Kids Drive In al giovedì, un’iniziativa dedicata ai bambini che possono seguire film di animazione all’interno di San Marino Outlet Experience ma sotto le stelle. Personalmente affronto questa nuova sfida con grande entusiasmo, sono particolarmente convinta che otterremo entro i tempi prefissati gli obiettivi che la proprietà auspica”.