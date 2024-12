San Marino Outlet Experience: Un 2024 in crescita

Sostenuto dai dati positivi registrati nelle ultime settimane e dall’afflusso generato dagli eventi e dalle attrazioni natalizie, San Marino Outlet Experience si appresta a concludere un altro anno di crescita significativa, confermandosi un punto di riferimento nel panorama retail.

Sintomatici sono i dati relativi alle giornate 23 novembre – 2 dicembre, quelle delle promozioni Black Friday, che, comparate allo stesso periodo del 2023, mostrano un incremento del 21% delle vendite. A crescere è anche il parametro LFL (like for like), che misura l’incremento delle vendite dei negozi presenti nell’intero periodo in esame, cresciuto del 14%. Segno positivo anche per gli ingressi, aumentati del 19%. A ciò si aggiungono le recenti nuove aperture e altre programmate nei primi mesi del 2025.L’outlet conta attualmente 50 punti vendita e una forza lavoro pari a 230 lavoratori.

L’occasione di un bilancio così positivo nel 2024, sotto il profilo dei flussi, è utile per un aggiornamento sulla moratoria giudiziaria richiesta sei mesi fa al fine di proteggere lo sviluppo di San Marino Outlet Experience, aprendo una fase di negoziazione con gli istituti bancari che hanno finanziato il centro.

Il confronto tra la società The Market PropCo Srl, proprietaria di San Marino Outlet Experience, e le banche è proseguito e, nelle ultime settimane, è intervenuta una sostanziale novità: l’ingresso del fondo IDEA CCR (Corporate Credit Recovery) II di DeA Capital Alternative Funds SGR S.p.A., realtà del gruppo DeA Capital S.p.A., quale acquirente dell’esposizione di Intesa Sanpaolo, il principale istituto bancario originariamente coinvolto nel progetto insieme a BAC.

Il Gruppo DeA Capital S.p.A., controllato da De Agostini S.p.A., è specializzato, tra l’altro, nella promozione, gestione e sviluppo di patrimoni immobiliari e fondi di investimento di private equity con un AUM di 28,0 miliardi di euro e un'ampia gamma di prodotti e servizi per investitori professionali.

Il passaggio di testimone a Dea Capital offre nuove prospettive per lo sviluppo di San Marino Outlet Experience. Al fine di poter cogliere questa opportunità, per questioni formali, è stata richiesta ed ottenuta una proroga tecnica di alcuni mesi per l’uscita dalla moratoria in essere.

“È il tempo presumibilmente necessario per finalizzare il set contrattuale tra le parti – spiega l’Amministratore Delegato di The Market PropCo Srl, Roberto Berardi –. Con DeA Capital, si è avviato da tempo un ottimo dialogo e vi è una convergenza di obbiettivi. Il fondo, di concerto con BAC ed i Soci, garantirà maggiore solidità e supporto nello sviluppo del nostro Centro, grazie anche alla sua consolidata esperienza acquisita nel settore.

Ricordiamo che lo strumento della moratoria si è reso necessario per rimodulare le condizioni bancarie ed evitare che gli ingenti oneri finanziari potessero sottrarre risorse alla gestione operativa, che si conferma positiva, come dimostrano anche gli ultimi dati economici”.

