San Marino Outlet Experience: una giornata dedicata ai bambini e alle famiglie in occasione della Pasqua

San Marino Outlet Experience: una giornata dedicata ai bambini e alle famiglie in occasione della Pasqua.

Sabato 16 aprile San Marino Outlet Experience ha organizzato una serie di iniziative per far divertire i più piccoli. Fin dal mattino sarà aperta la tradizionale caccia alle uova (10.30-12-30 | 14.00/18.00) che consentirà a chi troverà tutti i totem e risponderà correttamente agli indovinelli di ricevere uno speciale omaggio. Dalle 15 partiranno gli show di “The bubble dreamer” uno spettacolo sorprendente di bolle, fumo e fuoco! E per una giornata “brillante” la magia dei glitter tattoo personalizzati per tutti i bimbi. San Marino Outlet Experience sarà aperto anche nel giorno di Pasquetta.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: