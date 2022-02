San Marino partecipa ai lavori OSCE

San Marino partecipa ai lavori OSCE.

Il Capo Delegazione Consiliare Sammarinese presso l’Assemblea Parlamentare dell’OSCE e Special Rapporteur sulla disinformazione Oscar Mina, parteciperà dal 23 al 25 Febbraio alla ventunesima Riunione Invernale dell’OSCE PA in presenza a Vienna, in particolare seguirà i lavori della Commissione Permanente (Standing Committee), di cui oltre ai Capi Delegazione, fanno parte anche i Rappresentanti Speciali e i Presidenti delle Commissioni specifiche. La stessa sessione si terrà anche in modalità ibrida con il collegamento da remoto al quale parteciperanno i Membri della Delegazione Michele Muratori e Paolo Rondelli. In apertura dei lavori, interverranno in plenaria il Presidente dell’Assemblea Parlamentare l’On.le Margareta Cederfelt ed il Presidente del Parlamento Austriaco l’On.le Wolfgang Sobotka; seguiranno i lavori delle Tre Commissioni permanenti OSCE PA, la 1° relativa agli Affari Politici e Sicurezza; la 2° Affari Economici, Scienza, Tecnologia e Ambiente; la 3° Democrazia, Diritti Umani e Questioni Umanitarie che, nel corso delle due giornate, avranno come obiettivo la definizione dei principali temi che verranno posti all’ordine del giorno della Sessione Annuale 2022, in programma per il prossimo mese di Luglio a Birmingham. E’ altresì prevista la presentazione dei rapporti sulle missioni di monitoraggio delle elezioni, oltre ai riferimenti relativi all’attività dell’OSCE PA, ed infine il dibattito sulle “Garanzie di sicurezza e indivisibilità della sicurezza in Europa; Il ruolo dell'Assemblea Parlamentare dell’OSCE” in cui interverrà il Capo Delegazione Oscar Mina.

