San Marino partecipa al meeting per l'Amicizia tra i Popoli

La Repubblica di San Marino sarà presente al Meeting per l’Amicizia fra i popoli, in programma alla Fiera di Rimini dal 20 al 25 agosto. La Segreteria di Stato per gli Affari Esteri rende noto che, in seguito all’edizione 2020, avvenuta per ragioni legate alla pandemia al Palacongressi di Rimini, quest’anno la kermesse riminese torna in Fiera ed accoglierà, come di consueto, anche lo stand sammarinese. La partecipazione istituzionale, guidata dalla Segreteria di Stato per gli Affari Esteri, in collaborazione con altre Segreterie di Stato e con San Marino Innovation, si svilupperà attraverso iniziative all’interno dello stand, incontri con ospiti e relatori del Meeting e con la partecipazione del Segretario di Stato per gli Affari Esteri al panel inserito nel programma ufficiale dal titolo “Istituzioni Internazionali e Multilateralismo alla prova in tempo di COVID“. Tale incontro si terrà domenica 22 agosto alle ore 17,00 presso l’Auditorium Intesa San Paolo D1. Anche i Capitani Reggenti renderanno visita al Meeting e allo stand sammarinese nella giornata di lunedì 23 agosto alle ore 15,00. Si ricorda che la partecipazione alla manifestazione è gratuita. Per l’ingresso in Fiera e per la partecipazione ai singoli convegni è necessario scaricare l’app “MeetingRimini”, registrarsi e inserire il numero del Green Pass.