San Marino Partecipa alla Conferenza di Lanzarote: impegno rafforzato per la tutela dell'infanzia

Nella giornata odierna (lunedì 30 giugno) è iniziata a Malta la Conferenza Ministeriale Informale dal titolo "15 anni della Convenzione di Lanzarote: risultati, sfide e prospettive per prevenire e proteggere i bambini dallo sfruttamento e dagli abusi sessuali", nell’ambito della Presidenza maltese del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa. La tematica in oggetto, di grande rilievo per l’attività della Segretaria Giustizia, con delega alla Famiglia, rende preziosa la partecipazione istituzionale del Segretario di Stato Stefano Canti, al fine di contribuire al dibattito internazionale e rafforzare l’impegno comune nella protezione dei diritti dei bambini. Così il Segretario Canti: "La presenza di San Marino a questa conferenza testimonia il nostro impegno nella tutela dei più vulnerabili. Siamo qui per contribuire attivamente a un dibattito internazionale cruciale, rafforzando la cooperazione e le strategie per garantire ai bambini un futuro libero da ogni forma di abuso e sfruttamento." I lavori inizieranno nella serata con il ricevimento ufficiale delle delegazioni e proseguiranno durante tutta la giornata di domani con tre panel dedicati al tema in oggetto.

Segreteria di Stato per la Giustizia, la Previdenza e la Famiglia