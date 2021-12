San Marino partecipa con la storia “Marino e l’Orso” all’antologia di favole dal mondo di Expo 2020 Dubai

Durante le festività natalizie Expo 2020 Dubai ha pubblicato una raccolta di racconti per bambini suggestivi e divertenti che celebrano il multiculturalismo, la diversità e l'inclusione. Children's Tales From Around the World é infatti un progetto collettivo che riunisce narratori e artisti di talento, di tutte le etá, provenienti da tutto il mondo e riflette magnificamente lo spirito dell'impegno di Expo 2020 Dubai per "Collegare le menti e creare il futuro". La raccolta comprende più di 60 storie tradizionali dei paesi partecipanti che consentono di immergersi in un affascinante panorama di culture narrative popolari di sei diversi continenti. Questa antologia è scritta in lingua inglese ed ha lo scopo didattico di stimolare l'immaginazione dei bambini e dei più grandi, aiutandoli a scoprire ciò che ci rende diversi, nonché i valori che condividiamo tutti, indipendentemente dall'angolo del pianeta da cui proveniamo. Children's Tales From Around the World é anche un concreto aiuto per i piccoli lettori di età compresa tra i 5 e i 12 anni, che stanno imparando a leggere e che leggono per imparare. Grazie alle illustrazioni uniche da tutto il mondo, tramandate nel tempo e create da artisti locali, giochi di parole, quiz numerici e pillole di cui fare tesoro, diventa uno strumento divertente e accessibile per apprezzare il proprio patrimonio culturale e quello altrui e sviluppare l'amore per la lettura.

Anche San Marino ha dato il proprio contributo alla raccolta delle Children's Tales From Around the World con “Marino e l’Orso”, l’avvincente favola del nostro patrono Marino che addomestica l’orso, per opera dei due sammarinesi Gian Luigi Berti, che ne ha scritto la trama e Dara Giardi che ne ha realizzato le illustrazioni a mano in tecnica mista. La storia, collocata nel terzo volume e tradotta in lingua inglese da Emily Ligniti narra la leggenda di Marino che vive sulla montagna insieme al suo amato asino. Un giorno, allontanatosi dal sentiero per dissetarsi e nutrirsi di bacche e fragole, trova al suo ritorno il povero animale divorato da un orso. Marino accarezzandolo lo invita a prendere il posto del suo povero asinello al quale avrebbe dato sepoltura. L’orso da violento divenne mansueto e si nutrì davvero delle fragole del Santo. Questa favola, ricca di terminologie ed espressioni linguistiche, ha lo scopo didattico di far imparare ai piccoli lettori i nomi della natura in inglese, mentre la morale che lascia è che una vita in armonia con gli animali è possibile e alcune battaglie si combattono meglio con la pace piuttosto che con la violenza. Aveva infatti ragione Marino ad agire pacificamente nei confronti del temibile orso che riesce ad ammansire e a far diventare suo amico. Il direttore del Padiglione San Marino Letizia Cardelli commenta: “Siamo molto orgogliosi e felici di aver preso parte a questa iniziativa didattica di Expo. Per il nostro piccolo Stato, entrare a far parte di una antologia di favole dal mondo arrivata alla sua terza pubblicazione e diffusa in versione cartacea in tutto il sito Expo cosí come in versione digitale su Apple Books, è un avvenimento significativo e rilevante che ci permette di diffondere e far scoprire il nostro patrimonio culturale ad un pubblico internazionale. Ancora una volta, seppur piccoli, vogliamo farci conoscere e far parlare di noi.”