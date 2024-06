San Marino Photo Cosplay 2024, il più grande set fotografico della Repubblica di San Marino

Si è svolto nel weekend del 21, 22 e 23 giugno il San Marino Photo Cosplay, la quinta edizione dell’evento fotografico dedicato al mondo del cosplay organizzato dall’Associazione San Marino Comics.

L’evento è stato patrocinato dalla Segreteria di Stato per il Turismo e dalla Giunta dei Castelli di San Marino. Per questa edizione, il Castello di Serravalle ha concesso l’utilizzo dei propri spazi per l'Info Point, i workshop e l'After Party del sabato sera, dove i partecipanti hanno potuto apprezzare le bellezze di Piazza Bertoldi e delle Sale del Castello. L'evento ha animato le zone centrali del paese anche grazie alla collaborazione del Clan del Gruppo Scout di San Marino, che ha gestito l'Info Point.

Centinaia di fotografi e cosplayer si sono iscritti sul sito web dedicato all’evento, contribuendo a formare una squadra di figure professionali selezionate che hanno partecipato al Photo Cosplay. L’evento si è svolto in location esclusive distribuite su tutti e nove i Castelli di San Marino, dove fotografi e cosplayer hanno cercato di creare ritratti che valorizzassero sia il soggetto che l'ambientazione circostante, trasformando ogni scatto in una vera e propria opera d’arte.

In occasione del San Marino Comics Festival, che si terrà dal 23 al 25 agosto prossimi, sarà realizzata una mostra fotografica con gli scatti realizzati durante il Photo Cosplay 2024. In cinque edizioni, l’evento ha visto una crescita esponenziale, attirando fotografi e cosplayer anche dall’estero, desiderosi di immortalare le suggestive location offerte dalla Repubblica.

Grande successo anche per l’area “Academy” del Photo Cosplay, dove tutor esperti di fotografia, posa, trucco e acconciatura hanno trasmesso la loro esperienza ai partecipanti tramite workshop mirati alla condivisione e crescita professionale.

L’Associazione San Marino Comics, insieme al Comitato Organizzativo del San Marino Photo Cosplay, ringraziano tutte le Forze dell’Ordine e la Protezione Civile coinvolte nel progetto, che hanno contribuito alla gestione della sicurezza dell’evento.

In attesa della prossima edizione del Photo Cosplay, l’Associazione San Marino Comics invita tutti gli appassionati all'11ª edizione del San Marino Comics Festival, che si terrà nel centro storico della Repubblica più antica del mondo.



