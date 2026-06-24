San Marino Photo Cosplay Academy 2026: tre giorni di formazione, creatività e fotografia

Dal 26 al 28 giugno 2026 torna la San Marino Photo Cosplay Academy, giunta alla settima edizione, l'evento che unisce il mondo della fotografia e quello del cosplay in un'esperienza unica di formazione, confronto e crescita artistica. Ideata da un gruppo di fotografi appassionati e realizzata in collaborazione con l'Associazione San Marino Comics, con il patrocinio della Segreteria di Stato per il Turismo e di tutti i castelli della Repubblica di San Marino, la manifestazione si svolge sull'intero territorio sammarinese, trasformando borghi, piazze, monumenti e scorci panoramici in straordinari set fotografici a cielo aperto. La San Marino Photo Cosplay Academy non è una semplice occasione per realizzare fotografie, ma un vero e proprio percorso formativo dedicato sia ai fotografi sia ai cosplayer che desiderano migliorare le proprie competenze lavorando insieme in un ambiente collaborativo e stimolante. Durante le tre giornate dell'evento, i partecipanti hanno l'opportunità di confrontarsi, sperimentare tecniche fotografiche, approfondire aspetti legati alla posa, all'interpretazione del personaggio e alla costruzione dell'immagine, valorizzando il lavoro di squadra tra fotografo e cosplayer. Uno degli elementi distintivi dell'evento è la possibilità di utilizzare numerose location distribuite nei diversi Castelli della Repubblica di San Marino, offrendo scenari suggestivi e diversificati per ogni genere fotografico, dal fantasy al fantasy storico, dalla fantascienza agli anime e videogiochi. L'accesso alla manifestazione avviene tramite registrazione sul sito ufficiale www.sanmarinophotocosplay.com, dove fotografi e cosplayer possono candidarsi per partecipare all'evento. Per garantire la qualità dell'esperienza e la migliore organizzazione possibile, il numero dei partecipanti è limitato. La San Marino Photo Cosplay Academy si conferma così un appuntamento di riferimento per gli appassionati di fotografia e cosplay, capace di valorizzare il territorio sammarinese attraverso la creatività, l'arte e la cultura dell'immagine.

Comunicato stampa







