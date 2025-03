San Marino piange Don Peppino Innocentini: “Pilastro della comunità, con lui se ne va un pezzo di storia della nostra Repubblica”

San Marino piange Don Peppino Innocentini: “Pilastro della comunità, con lui se ne va un pezzo di storia della nostra Repubblica”.



La Repubblica di San Marino è in lutto per la scomparsa di Don Giuseppe Innocentini, affettuosamente noto come Don Peppino, storico sacerdote di Serravalle, spentosi all'età di 95 anni. Con lui, la comunità sammarinese perde non solo una guida spirituale, ma un autentico punto di riferimento morale e sociale, un uomo che ha plasmato generazioni e lasciato un'impronta indelebile nel tessuto storico e umano del Titano.

Dal lontano 1953, anno in cui intraprese il suo fecondo ministero sacerdotale a Serravalle, Don Peppino ha incarnato la figura del pastore d'anime dedito e illuminato. La sua missione si è estesa all'impegno attivo nel promuovere la crescita della persona, soprattutto tra i giovani. La fondazione, nello stesso anno del suo arrivo, della società sportiva Juvenes, testimonia la sua visione lungimirante: comprendere il valore educativo dello sport come strumento di aggregazione e disciplina.

Nel 1967, un altro segno tangibile della sua attenzione verso le nuove generazioni: la creazione della colonia sammarinese di Chiusi della Verna. Il progetto, divenuto un'istituzione, ha offerto a innumerevoli giovani sammarinesi un'esperienza formativa unica.

La vita e le opere di Don Peppino Innocentini rappresentano un patrimonio inestimabile per San Marino che con la sua scomparsa, perde un protagonista della sua storia, un uomo che ha saputo seminare amore, fede e speranza, lasciando un'eredità spirituale e sociale di straordinaria ricchezza. Il Congresso di Stato, interpretando il sentimento unanime della cittadinanza, esprime il più profondo cordoglio per la scomparsa di Don Peppino e si stringe con affetto alla famiglia, ai fedeli e a quanti hanno avuto la fortuna di conoscerlo e apprezzarne le doti umane e spirituali.



Comunicato stampa

Congresso di Stato della Repubblica di San Marino



[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: