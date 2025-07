San Marino: poker di successi europei nel turismo, 120.000 euro di fondi per "Sacred Horizons"

La Repubblica di San Marino si afferma ancora una volta come attore di primo piano nel panorama turistico europeo, ottenendo per la quarta volta consecutiva il finanziamento dalla European Travel Commission (ETC). Questa volta ad essere sostenuto èil progetto "Sacred Horizons: un viaggio nell’Europa spirituale". Un successo di assoluto rilievo, che testimonia la visione strategica e la capacità progettuale del Titano nell'ambito del turismo religioso e sostenibile, concretizzandosi in un contributo di 120.000 euro di fondi europei destinati alla promozione di itinerari che uniscono fede, cultura e natura. L'assegnazione dei fondi, che segue altre tre precedenti affermazioni, è un'eloquente testimonianza dell'allineamento costante di San Marino con gli obiettivi dell'ETC. Questa affinità progettuale si manifesta in iniziative che mirano a destagionalizzare il turismo, valorizzando le comunità locali, il patrimonio spirituale e i pilastri della sostenibilità. L'iniziativa risponde con prontezza alla crescente richiesta di esperienze di viaggio autentiche e trasformative, delineando percorsi che intersecano le ricchezze culturali e le bellezze naturali del continente europeo. Il progetto si rivolge a un'ampia platea, inclusi pellegrini cattolici ed evangelici, turisti culturali e spirituali, e viaggiatori consapevoli delle tematiche ambientali, desiderosi di esplorare nuove destinazioni anche al di fuori dei periodi di alta stagione. Particolare enfasi è posta sul mercato brasiliano (notoriamente religioso e inserito tra i target del progetto). Focus sui "silver travellers", le famiglie e i giovani. Nel progetto Sacred Horizons la Segreteria di Stato per il Turismo della Repubblica di San Marino ricopre il ruolo di coordinatore a fianco di APT Emilia-Romagna, Comuni di Assisi, Loreto, Chiusi della Verna (Italia), Ente per il Turismo di Arbe (Croazia). I progetti di finanziamento internazionale della promozione turistica sammarinese rientrano negli accordi fra la Segreteria di Stato per il Turismo e il Ministero per il Turismo italiano e vantano l’approvazione degli organismi internazionali. Il Segretario di Stato per il Turismo, Federico Pedini Amati, ha espresso grande soddisfazione per il risultato: "Ottenere l’ennesimo finanziamento europeo, per un ammontare di 120.000 euro destinati al nostro turismo è la prova tangibile che quando si è animati da idee chiare e da un profondo spirito di cooperazione, si può assumere un ruolo guida nell'innovazione turistica. La nostra visione ha trovato piena risonanza e favore sia nella Commissione che nei territori partner. Tale percorso di eccellenza sarà ulteriormente potenziato nel 2026 con nuove proposte già in cantiere."

C.s. Segreteria di Stato per il Turismo

