San Marino presenta “The lovely places” al Consiglio d’Europa.

Il Direttore del Dipartimento Turismo e Cultura della Repubblica di San Marino Filippo Francini e il consulente Stefano Moroncelli sono intervenuti nei giorni scorsi al Forum organizzato a Chania (Grecia) dal Consiglio d’Europa per discutere dello sviluppo delle vie e dei percorsi culturali. Filippo Francini ha presentato i progetti attualmente attivi nella Repubblica di San Marino durante il panel dedicato al TSG4 Eusair sul turismo sostenibile. San Marino è membro del “Enlarged Partial Agreement on Cultural Routes” del Consiglio d’Europa dal 2017 ed è parte della strategia Eusair dall’inizio del 2022. “Per San Marino pensare una politica di sviluppo turistico con gli itinerari culturali è allo stesso tempo locale, regionale e nazionale -ha spiegato Francini- ma diventa interregionale e internazionale per la posizione in cui la Repubblica di San Marino si trova come enclave di un altro paese in stretto contatto con le due specifiche regioni italiane confinanti, Emilia Romagna e Marche, con cui condivide origini, storia e percorsi culturali”. Nell’occasione è stato presentato il progetto The Lovely Places, nato dalla creazione del Tavolo Turistico Territoriale (TTT), progetto creato per l'esigenza di avviare un nuovo modo di vivere il "patrimonio territoriale" con lo stesso territorio che diventa un incubatore di innovazione e valorizzazione delle eccellenze nel rispetto degli obiettivi di sostenibilità dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite. La ricerca di nuovi paesi partner, come ad esempio la Croazia, con cui sono forti le ragioni storiche legate alle origini del Santo Marino fondatore della Repubblica, o la Grecia, paese ospitante del Forum, potrebbe favorire in futuro l’assegnazione di Fondi Europei per lo sviluppo e implementazione di progetti e itinerari culturali che ne prevedano l’estensione a quei territori.

