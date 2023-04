San Marino presente in Francia al salone dei creatori di Illusione

Il Festival internazionale della magia di San Marino presente al 2° Salone internazionale dei creatori di Illusione a Troyes in Francia. Gabriel &Magica Gilly invitati speciali a questo importante evento del mondo magico organizzato dal noto illusionista francese Serge Arial, che si svolge a Troyes in Francia dal 22 al 23 aprile. Mago Gabriel uno dei giurati per giudicare la migliore invenzione magica, Magica Gilly ha invece presentato la versione francese del suo libro di giochi di prestigio. Naturalmente sarà per loro anche occasione di selezionare il meglio della magia mondiale per portare al prossimo festival internazionale della magia di San Marino che si svolgerà dal 15 al 17 marzo 2024 e festeggerà la sua 25ma edizione!!! In totale erano circa una decina gli illusionisti presenti per rappresentare il festival del Titano tra i quali spiccano Gianni Mattiolo e Tony Polli che hanno ottenuto uno strepitoso successo!!!

Cs - Festival della Magia