San Marino, primo Stato gentile, in diretta Domenica sera con Daniel Lumera.

Chiude la rassegna della SETTIMANA INTERNAZIONALE DELLA GENTILEZZA domenica alle 20.30 il live talk con l’avvocato sammarinese Maria Selva, Presidente dell’Associazione culturale UnonellUno, per approfondire l’esperienza della Repubblica di San Marino come primo “Stato Gentile” al mondo. Iniziata lunedì 9 si conclude domenica 15 novembre la “SETTIMANA INTERNAZIONALE DELLA GENTILEZZA. Dialoghi di Gentilezza con il Movimento Italia Gentile”, il fitto calendario di appuntamenti online, in diretta streaming, dedicati al tema della gentilezza come valore personale e sociale. La rassegna che il movimento Italia Gentile ha creato insieme all’autore bestseller ed esperto internazionale nelle scienze del benessere Daniel Lumera e a My Life Design Academy ha coinvolto tanti ospiti che, durante le dirette, si sono confrontati su come applicare metodi gentili negli ambiti della politica, della salvaguardia ambientale, dell’educazione nelle scuole di ogni ordine e grado dall’infanzia all’università, dell’alimentazione, del mondo aziendale e della società civile. Domenica sera protagonista dell’importante evento conclusivo sarà San Marino, primo Stato Gentile dal 27 luglio scorso, giorno in cui è stato firmato il Manifesto nel quale si afferma che la Repubblica si impegnerà a diffondere e rafforzare il valore della gentilezza, coinvolgendo scuole, associazioni del territorio e cittadini. Voce del movimento sammarinese l’avvocato Maria Selva, presidente della nascente Associazione UnonellUno, che spiegherà il ruolo di San Marino come primo Stato Gentile, valorizzando gli ideali che l’antica Terra della Libertà da sempre porta avanti forte del suo impegno internazionale nell'affermazione di dialogo e rispetto dei diritti fondamentali dell'uomo. Si potrà seguire l’evento, domenica alle 20.30, in diretta sui canali Facebook, Instagram e YouTube di Daniel Lumera e sulla pagina Facebook UnonellUno. Un importante appuntamento che intende amplificare, approfondire, diffondere e celebrare il valore della gentilezza in occasione della settimana dedicata al World Kindness Day, la Giornata Mondiale della Gentilezza che ricorre il 13 novembre di ogni anno dal 1998 e viene osservata da diverse nazioni in tutti i continenti. Inoltre, l’evento pone l’attenzione sulle azioni intraprese dal movimento, nato durante il primo lockdown da Covid-19, per unire l’intera Penisola in una rete di atti gentili e progetti a beneficio della collettività, che oggi conta oltre 200.000 italiani in tutto il mondo e più di un centinaio di enti profit e non profit, nonché comuni aderenti e il primo Stato Gentile al mondo, la Repubblica di San Marino. Questo appuntamento digitale sarà anche occasione per anticipare l’evento della prossima estate: il primo Festival Internazionale della Gentilezza che si svolgerà a San Marino un anno dopo la sigla del manifesto che lo vede appunto primo Stato Gentile. «Scriveva Platone oltre 2000 anni fa: “Ogni persona che incontri sta combattendo una battaglia di cui non sai nulla. Sii gentile. Sempre.” – ricorda Daniel Lumera – Per questo, nonostante i tempi difficili che stiamo affrontando e che vedono diffondersi gesti di rabbia collettiva, dobbiamo appellarci all’antico quanto sempiterno valore della Gentilezza, necessario oggi più che mai come emblema di un modo di vivere cooperativo e non competitivo, basato sull’empatia, sull’interconnessione e sul perdono. Gentilezza verso se stessi e verso gli altri per continuare a nutrire un circolo virtuoso inarrestabile, che ci racconta di una nuova Italia Gentile e di una reale Biologia della Gentilezza quale risposta che unisce scienza e coscienza per un tangibile impatto sociale».



