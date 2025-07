San Marino proietta il futuro energetico: una nuova via verso l'autonomia

La Repubblica di San Marino traccia un percorso proattivo verso una maggiore indipendenza energetica, ponendo le basi per un futuro più sostenibile. Il Decreto del 12 giugno 2025 n. 85, dà l'autorizzazione all'Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici (AASS) per la costituzione di una società di diritto privato. Essa avrà il compito primario di acquisire partecipazioni in realtà operanti nella produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, al di fuori del territorio sammarinese. Il Segretario di Stato Alessandro Bevitori ha evidenziato la portata strategica di tale iniziativa, sottolineando come essa rappresenti un passo cruciale per ridurre la dipendenza energetica del Paese.

"La nostra visione – ha affermato – è chiara: massimizzare l'autonomia nella produzione di energia elettrica. Sebbene il potenziale interno, pur con l'efficientamento e gli investimenti in corso, ci permetta di coprire circa il 30% del fabbisogno nazionale, la vera sfida si vince guardando a investimenti esterni. La creazione di una società di diritto privato sammarinese, interamente partecipata da AASS, è la chiave per attuare una serie di investimenti anche fuori territorio. Questo ci permetterà di incrementare l'approvvigionamento di energia elettrica proveniente da fonti rinnovabili, con un primo progetto che, da solo, coprirà il 7-8% del nostro fabbisogno. Si tratta di un'azione non solo pragmatica, ma essenziale per consolidare la nostra sicurezza energetica, scegliendo una tecnologia matura come il fotovoltaico per minimizzare i rischi e massimizzare l'efficacia." L'intervento del Governo riflette una profonda consapevolezza delle sfide attuali e future. La scelta di orientarsi verso acquisizioni esterne per la produzione di energia elettrica è motivata dalla limitata estensione territoriale e dalla volontà di preservare il paesaggio sammarinese, evitando installazioni impattanti. La strategia mira a diversificare le fonti di approvvigionamento e a rafforzare la posizione della Repubblica in un contesto energetico globale sempre più dinamico. Parallelamente, la Repubblica di San Marino ribadisce il proprio impegno per la gestione consapevole di un'altra risorsa vitale: l'acqua.

Prosegue con determinazione la campagna di sensibilizzazione "Il futuro dell'Acqua è anche nelle tue mani", promossa dalle Segreterie di Stato per il Lavoro e i Rapporti con l'AASS, e per il Territorio, in sinergia con l'AASS. Tale iniziativa non si limita a un richiamo alle buone pratiche, ma invita a un autentico cambiamento culturale per un utilizzo responsabile dell'acqua, risorsa irrinunciabile e bene comune primario.

In tale contesto, la prevenzione assume una valenza strategica. Gesti apparentemente piccoli, come monitorare il proprio contatore per individuare possibili perdite, riutilizzare l'acqua di lavaggio di frutta e verdura, chiudere i rubinetti quando non in uso, o preferire la doccia al bagno, si trasformano in un contributo essenziale alla collettività. L'installazione di frangigetti e l'utilizzo di elettrodomestici a pieno carico sono ulteriori esempi di come scelte consapevoli possano generare un impatto positivo tangibile. Fondamentale inoltre la rinuncia al cambio frequente dell'acqua delle piscine private. In relazione alle osservazioni sollevate riguardo all'utilizzo dell'acqua da parte delle attività economiche e alla gestione dei torrenti, le Segreterie di Stato e AASS assicurano che il monitoraggio degli utilizzi idrici da parte delle aziende è una componente costante delle politiche di controllo e gestione del territorio. Ogni segnalazione viene esaminata con la massima attenzione e si agisce, sempre nel rispetto delle normative vigenti, per assicurare la corretta e autorizzata fruizione di tutte le risorse naturali, nell'interesse esclusivo della collettività. Le istituzioni sono impegnate a promuovere un equilibrio tra le esigenze produttive e la tutela ambientale, garantendo che ogni impiego dell'acqua avvenga in modo sostenibile e trasparente. La Repubblica di San Marino invita dunque la cittadinanza a essere protagonista attiva di questa sfida, trasformando ogni abitudine in un gesto di cura per il futuro.

C.s. - Segreteria di Stato per il Lavoro e i Rapporti con l’Aass