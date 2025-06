San Marino protagonista a Expo Osaka 2025 per due settimane di promozione turistica

L’Ufficio del Turismo della Repubblica di San Marino, in collaborazione con il Commissariato Generale della Repubblica di San Marino per Expo 2025, è protagonista a Expo Osaka 2025, per un’importante attività di promozione turistica in programma dal 21 giugno al 6 luglio 2025. Per due settimane, l’Ufficio del Turismo di San Marino, rafforza la presenza sammarinese in uno dei contesti internazionali più rilevanti dell’anno, presentandosi al pubblico giapponese, attraverso uno stand dedicato alla scoperta delle esperienze turistiche della più antica Repubblica del mondo. San Marino si racconta al pubblico con l’obiettivo far conoscere la storia millenaria, il patrimonio UNESCO, la bellezza del paesaggio, le tradizioni e l’enogastronomia del territorio. Il Tourism booth della Repubblica di San Marino si trova all’interno all’interno del Festival Station, lo spazio culturale di Expo Osaka 2025, dedicato alla promozione turistica in cui artigianato tradizionale e arti performative provenienti da tutto il mondo hanno l’occasione presentarsi al Giappone. L’iniziativa rientra nell’ambito della partecipazione del Commissariato Generale di San Marino per Expo 2025. “La partecipazione della Repubblica di San Marino a Expo 2025 Osaka costituisce un’importante occasione di visibilità istituzionale e di promozione del sistema Paese, in linea con gli obiettivi strategici di internazionalizzazione e sviluppo del settore turistico”, dichiara il Segretario di Stato per il Turismo, con delega Expo, Federico Pedini Amati. Per il Commissario Generale Filippo Francini “Il Tourism Booth sarà uno strumento di rappresentanza e valorizzazione delle peculiarità storiche, culturali e turistiche della Repubblica di San Marino, in coerenza con il messaggio che il nostro Paese intende condividere sul piano internazionale con la partecipazione a questa edizione giapponese di Expo.” “Essere presenti a Expo Osaka 2025, all’interno di un evento così prestigioso, rappresenta un’occasione strategica per rafforzare l’appeal di San Marino sul mercato internazionale come destinazione culturale e autentica nel cuore dell’Europa” dichiara il Dirigente dell’Ufficio del Turismo, Annachiara Sica.

c.s. Ufficio del Turismo della Repubblica di San Marino

