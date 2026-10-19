San Marino protagonista a New York con “Tornando a Est” e su Prime Video con “Alberto Sordi Secret”

La Repubblica di San Marino continua a investire nel Cineturismo come strumento strategico di promozione del territorio e valorizzazione della propria identità. I risultati di questo percorso si riflettono in importanti occasioni di visibilità internazionale, dal film “Tornando a Est”, in programma giovedì 22 ottobre alle ore 19 presso la Casa Italiana Zerilli-Marimò di New York, al docufilm “Alberto Sordi Secret”, da quattro settimane al primo posto su Prime Video Italia nella categoria film documentari. La pellicola “Tornando a Est” prodotta dalla casa di produzione cesenate Stradedellest di Maurizio Paganelli e Andrea Riceputi, rappresenta una delle produzioni sostenute dalla Segreteria di Stato per il Turismo nell'ambito del progetto dedicato allo sviluppo del Cineturismo, parte delle riprese è stata infatti realizzata nella Repubblica di San Marino grazie alla collaborazione avviata con la produzione cinematografica, a testimonianza di una progettualità concreta che punta a far conoscere San Marino attraverso il linguaggio universale del cinema. Prodotto nel 2025, il film ha già ottenuto significativi risultati distributivi, raggiungendo oltre 300 sale cinematografiche italiane, registrando un importante successo al botteghino in Bulgaria e trovando distribuzione nei Paesi dell'Europa orientale oltre che sulla televisione svizzera.

“Il progetto dedicato al Cineturismo sta dimostrando come il cinema possa trasformarsi in uno straordinario volano di promozione territoriale-afferma il Segretario di Stato per il Turismo Federico Pedini Amati- la presenza di “Tornando a Est” a New York conferma la validità di una strategia che vede il nostro Paese non solo come destinazione turistica, ma anche come location capace di accogliere e attrarre produzioni cinematografiche e audiovisive”. Le giornate di ripresa sul territorio sammarinese sono state coordinate da Fabrizio Raggi, responsabile per il progetto cineturismo, che ha seguito le attività produttive favorendo il dialogo tra troupe e territorio.







