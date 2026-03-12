San Marino protagonista al Congresso Nazionale AICCER 2026

La Repubblica di San Marino ha offerto un contributo concreto e altamente qualificato al XXVII Congresso Nazionale AICCER – Associazione Italiana di Chirurgia della Cataratta e Refrattiva, in corso da oggi al 14 marzo 2026 al Palacongressi di Rimini, mettendo a disposizione le sale operatorie dell’Ospedale di Stato per le sessioni di Live Surgery trasmesse in diretta al pubblico congressuale. Il Congresso Nazionale AICCER è uno dei principali appuntamenti italiani dedicati alla chirurgia della cataratta e alla chirurgia refrattiva e riunisce ogni anno la comunità dei professionisti del settore per aggiornamento, confronto e formazione. Nel corso delle giornate di congresso, l’Istituto per la Sicurezza Sociale sta garantendo il necessario supporto organizzativo, tecnologico e clinico per permettere la trasmissione in tempo reale degli interventi chirurgici da una delle sale operatorie sammarinesi. Un’attività che richiede standard elevati di coordinamento e sicurezza e che valorizza la competenza dei professionisti coinvolti e la qualità delle dotazioni dell’Ospedale di Stato. Le dirette operatorie rappresentano, per la comunità scientifica, un’occasione di aggiornamento di particolare rilievo: consentono infatti agli specialisti di osservare passo dopo passo tecniche e procedure, con un confronto immediato sugli aspetti clinici e sulle scelte operative, in un contesto di formazione avanzata. A guidare l’impostazione scientifica dell’evento, in qualità di Presidente del Congresso, è il Dr. Alessandro Mularoni, Direttore dell’Unità Operativa Complessa di Oculistica dell’ISS. La Segreteria di Stato per la Sanità e la Sicurezza Sociale afferma che questo evento rappresenta un’ulteriore dimostrazione dell’elevata competenza e capacità organizzativa del sistema sanitario sammarinese. Le dirette operatorie dalle sale dell’Ospedale di Stato nell’ambito di un congresso nazionale come AICCER testimoniano il livello di professionalità che l’ISS esprime ogni giorno. È inoltre motivo di orgoglio che il Presidente del Congresso sia il Dr. Mularoni, un ruolo che riconosce il valore del suo percorso scientifico e del lavoro dell’équipe oculistica.

C.s. - Segreteria di Stato per la Sanità - Istituto per la Sicurezza Sociale








