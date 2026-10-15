San Marino protagonista al TTG nel panel ACES: "Sport e turismo sono una leva strategica per la crescita dei territori"

San Marino protagonista al TTG nel panel ACES: "Sport e turismo sono una leva strategica per la crescita dei territori".

Lo sport come strumento di sviluppo turistico, promozione territoriale, inclusione sociale e crescita economica. Sono stati questi i temi al centro del panel "Sport e Turismo: leve per i territori", ospitato nell'ambito di TTG Travel Experience 2026, il principale marketplace italiano dedicato al turismo e uno dei più autorevoli appuntamenti europei per il confronto tra istituzioni, operatori e professionisti del settore, in corso presso il Rimini Expo Centre sino al 16 ottobre. La Repubblica di San Marino ha partecipato all'incontro con il Segretario Particolare della Segreteria di Stato per lo Sport Alessandro Mancini e il Presidente del Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese Christian Forcellini, portando all'attenzione della platea il modello sammarinese e il valore sempre più strategico del binomio sport-turismo nella valorizzazione dei territori. La partecipazione della Repubblica di San Marino ha assunto un significato particolarmente rilevante alla luce del riconoscimento di Comunità Europea dello Sport 2026 conferito da ACES Europe, un titolo che premia l'impegno del Paese nella promozione dello sport come strumento di inclusione, benessere, crescita sociale e sviluppo territoriale. Il panel, promosso nell'ambito delle attività legate al network ACES, ha riunito rappresentanti istituzionali, amministratori locali, destinazioni premiate o candidate ai riconoscimenti europei e operatori del settore, favorendo un confronto sulle opportunità offerte dallo sport quale motore di attrattività, sostenibilità e sviluppo locale. Tra i relatori intervenuti Roberta Frisoni, Assessora al Turismo, Commercio e Sport della Regione Emilia-Romagna, Emanuela Ferrante, Assessora allo Sport e alle Pari Opportunità del Comune di Napoli, Vincenzo Lupattelli, Presidente ACES Italia, Cristian Casili, Assessore allo Sport della Regione Puglia, Eulalia Micheli, Assessore della Regione Calabria con delega allo Sport e alle Politiche Giovanili, oltre a rappresentanti di amministrazioni locali italiane ed europee, organismi sportivi e istituzioni impegnate nella promozione territoriale attraverso lo sport.

Nel suo intervento, il Segretario Particolare Alessandro Mancini ha sottolineato l'importanza di investire in una visione integrata che colleghi sport, turismo e sviluppo economico, oggi lo sport non può più essere considerato esclusivamente un'attività agonistica o ricreativa. È diventato un fattore di sviluppo economico, sociale e territoriale, capace di creare relazioni, richiamare persone e generare nuove opportunità. «Lo sport non è soltanto attività agonistica o benessere individuale, ma rappresenta oggi una straordinaria opportunità di promozione territoriale e di crescita per le comunità. Per la Repubblica di San Marino questa riflessione assume un significato particolare. Siamo un piccolo Stato, con una storia millenaria, un patrimonio culturale e paesaggistico straordinario e una forte tradizione sportiva. Le nostre dimensioni territoriali ci spingono a valorizzare le nostre specificità, puntando sulla qualità delle iniziative e sulla capacità di straordinario e una forte tradizione sportiva. Le nostre dimensioni territoriali ci spingono a valorizzare le nostre specificità, puntando sulla qualità delle iniziative e sulla capacità di costruire collaborazioni. È proprio all'interno di questa visione che si inserisce il riconoscimento della Repubblica di San Marino quale Comunità Europea dello Sport 2026, conferito da ACES Europe. Un riconoscimento che rappresenta per noi motivo di soddisfazione, ma soprattutto una responsabilità e un'opportunità. Eventi, manifestazioni e progettualità sportive sono in grado di generare flussi turistici, creare relazioni internazionali e valorizzare le peculiarità dei territori. San Marino crede fortemente in questo percorso e intende continuare a investire nelle sinergie tra sport e turismo come elemento distintivo della propria strategia di sviluppo», ha dichiarato. La partecipazione al panel ha rappresentato un’importante occasione di confronto con amministratori, esperti e stakeholder provenienti da diverse realtà territoriali, confermando il crescente interesse verso modelli di sviluppo che vedono nello sport un autentico volano di attrazione turistica e crescita sostenibile. In un contesto internazionale come quello del TTG Travel Experience, che per tre giorni riunisce a Rimini le principali realtà del turismo mondiale, la presenza di San Marino ha consentito di rafforzare relazioni istituzionali e condividere buone pratiche, valorizzando il percorso intrapreso dalla Repubblica nella promozione dello sport quale strumento di sviluppo, coesione e competitività territoriale.

C.s. - Segreteria di Stato con delega allo Sport

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