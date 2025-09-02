San Marino protagonista della 2ª edizione di “Sfida Impossibile”

San Marino protagonista della 2ª edizione di “Sfida Impossibile”.

Sabato 6 settembre 2025 alle 15.15 parte su Italia 1 la seconda edizione di "Sfida Impossibile", il programma nel quale il conduttore, Stefano Corti , sfida 6 grandi campioni di varie discipline sportive in una competizione fatta di coraggio, ironia e voglia di spingersi oltre i propri limiti. Sei campioni internazionali dello sport, sei puntate e un conduttore pronto a mettersi in gioco: questi gli ingredienti principali di un format innovativo e divertente, girato interamente nella Repubblica di San Marino. Come può un conduttore televisivo, non un atleta professionista, sfidare e magari battere vere icone dello sport? "Sfida Impossibile" nasce proprio da questa domanda e trasforma ogni puntata in un evento in cui il confine tra il possibile e l’impossibile si fa sempre più sottile. Ogni episodio vede Stefano Corti lanciare un guanto di sfida a un campione diverso. Dal motociclismo di Marco Melandri al salto in lungo di Andrew Howe, passando per la pallavolo di Ivan Zaytsev , il ciclismo di Vincenzo Nibali, lo sci di Kristian Ghedina e la scherma di Elisa Di Francisca, ogni puntata è un mix di preparazione, competizione e ironia.

Il conduttore dovrà affrontare i campioni in tre prove:

● La Sfida Corti, dove tenterà di sfruttare le sue capacità personali

● La Sfida Vale Tutto, una gara fuori dalle regole dove ogni strategia è ammessa

● La Sfida Finale, il momento più temuto, in cui si misurerà direttamente nella disciplina dell’atleta, ma con il supporto di un Super Bonus

Ad aiutarlo in questa impresa ci sono due coach messi a disposizione dal Consorzio di Tutela Grana Padano, che lo preparano fisicamente e mentalmente, dimostrando quanto alimentazione e allenamento siano fondamentali per migliorare le performance, anche quelle di un conduttore. Ogni puntata inizia con un’irruzione a sorpresa: Stefano raggiunge l’atleta per lanciargli il “guanto di sfida”. Da lì, tra allenamenti intensivi e commenti ironici, prende vita una competizione spettacolare che mescola abilità fisiche, astuzia e tanta ironia. “SFIDA IMPOSSIBILE” è prodotto da Gian Luca Baldini di EGE Produzioni per RTI con la produzione esecutiva di Marianna Capelli per EGE Produzioni , realizzato in collaborazione con Brand On Solution di Publitalia '80. Il programma e’ un branded content del Consorzio di Tutela Grana Padano e Givova è sponsor tecnico. La regia è affidata a Jovica Nonkovic, mentre il team creativo comprende Cristiana Mastropietro e Francesca Petrocelli con la collaborazione di Alessandro Mannucci.

c.s.

