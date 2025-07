San Marino protagonista nel Teatro per l’Infanzia e la Gioventù: un ponte culturale con l'Europa

La Segreteria di Stato per l'Istruzione e la Cultura ha ospitato quest'oggi una conferenza stampa di grande rilievo, dedicata al reportage del progetto 'SparksLAB – 3rd meeting of Assitej Small Countries' tenutosi recentemente in Lussemburgo. L'incontro ha offerto un'occasione preziosa per approfondire il ruolo attivo di San Marino all'interno dell'ASSITEJ Small Countries Network, evidenziando l'impegno costante della Repubblica nella promozione del teatro per bambini e ragazzi a livello internazionale. Il Bradipoteatar, con la sua direttrice artistica Aleksandra Di Capua, ha illustrato i frutti della significativa partecipazione. Il meeting in Lussemburgo, parte del terzo incontro professionale della rete, ha rappresentato un crocevia di idee e metodologie innovative, con un focus sull'arte del teatro di figura e degli oggetti, sotto la guida del rinomato Ariel Doron. Un'esperienza immersiva che ha permesso ad artisti emergenti, compresi quelli sammarinesi, di confrontarsi con nuove forme espressive e di rafforzare le proprie competenze nel campo del Theatre for Young Audiences (TYA). "La partecipazione di San Marino a iniziative come lo Small Countries Network è una testimonianza tangibile della nostra visione culturale," ha dichiarato il Segretario di Stato per l'Istruzione e la Cultura, Teodoro Lonfernini. "Investire nel teatro per l'infanzia significa forgiare le sensibilità del futuro, offrendo ai nostri giovani quegli strumenti per interpretare il mondo e stimolare la loro creatività. La collaborazione con il Bradipoteatar e la rete ASSITEJ rappresenta un pilastro fondamentale di questa strategia, proiettando San Marino come un interlocutore autorevole nel panorama culturale europeo e oltre." Aleksandra Di Capua e Andrea Tamagnini del Bradipoteatar hanno aggiunto: "Il confronto con figure di spicco internazionale e la possibilità di presentare l'eccellenza sammarinese, arricchisce il nostro percorso e rafforza il ruolo del teatro come veicolo di crescita e scoperta per le nuove generazioni." L'incontro odierno ha ribadito l'importanza di sostenere la formazione artistica e di promuovere lo scambio culturale transfrontaliero, consolidando le relazioni professionali e favorendo collaborazioni future. L'esperienza di Lussemburgo segue le precedenti edizioni tenutesi in Liechtenstein e a Cipro, a riprova della vitalità e della crescente influenza di questa rete. San Marino si conferma, dunque, non solo un membro, ma un attivo promotore di un dialogo culturale fecondo, determinante per lo sviluppo delle arti performative dedicate ai più giovani.

C.s. - Segreteria di Stato per l’Istruzione e la Cultura

