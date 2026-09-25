San Marino protagonista sul grande schermo con “I colori della tempesta”

San Marino protagonista sul grande schermo con “I colori della tempesta”.

Nella serata del 24 settembre al Cinema Teatro Concordia di Borgo Maggiore si è svolta la proiezione speciale del film I colori della tempesta, diretto da Roberto Dordit, l’opera celebra la memoria di Pasquale Rotondi, il giovane soprintendente delle Marche che durante la Seconda guerra mondiale mise in salvo migliaia di opere d’arte italiane. La proiezione è stata introdotta dagli interventi di Alan Gasperoni Segretario Particolare della Segreteria per il Turismo che ha sottolineato come la presenza della Repubblica all’interno della produzione rappresenti un tassello concreto e significativo del progetto Cineturismo, promosso dalla Segreteria di Stato per il Turismo, finalizzato a rendere San Marino un luogo privilegiato per produzioni cinematografiche e audiovisive, del regista Roberto Dordit, che ha accompagnato il pubblico nella scoperta della vicenda storica narrata dalla pellicola, della storica dell’arte Roberta Aliventi, che ha offerto un approfondimento sul valore culturale delle opere salvate, di Fabrizio Raggi che ha evidenziato il percorso intrapreso dal Titano per valorizzare il proprio territorio attraverso il cinema. La serata inaugurale ha registrato grande partecipazione e ha offerto alla cittadinanza l’occasione di vivere un’esperienza che intreccia storia, arte e identità territoriale. La pellicola, prodotta da QualityFilm in collaborazione con Rai Cinema e Staragara, resterà in programmazione al Cinema Teatro Concordia oggi e domani, permettendo al pubblico di continuare a scoprire un racconto di coraggio e salvaguardia del patrimonio culturale.

C.s. - Segreteria di Stato per il Turismo

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