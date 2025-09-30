San Marino rafforza i legami con partner europei e giapponesi a Expo 2025 Osaka

In occasione dell’evento di alto livello “Shaping the Future of Japan-EU Travel”, organizzato dall’Unione Europea a Expo 2025 Osaka, la Repubblica di San Marino ha rinnovato il proprio impegno a favore della cooperazione nel settore turistico. Filippo Francini, Commissario Generale di San Marino e Direttore del Dipartimento del Turismo, ha preso parte alla conferenza e alla tavola rotonda insieme a Apostolos Tzitzikostas, Commissario Europeo per il Turismo e i Trasporti Sostenibili. La giornata è stata arricchita dalla visita al Padiglione San Marino di Eduardo Santander, CEO della European Travel Commission (ETC), che ha sottolineato lo spirito di forte collaborazione nei progetti comuni promossi dalla Segreteria di Stato per il Turismo in sinergia con l’ETC. Expo 2025 Osaka rappresenta un’importante piattaforma di dialogo e scambio tra Europa e Giappone, favorendo iniziative condivise per lo sviluppo del futuro del turismo e dei viaggi.

c.s. Commissariato EXPO San Marino

