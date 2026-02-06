San Marino rafforza i legami culturali con gli Emirati Arabi Uniti al World Governments Summit

Il Segretario di Stato per l’Istruzione e la Cultura, Teodoro Lonfernini, ha concluso una missione istituzionale di alto profilo negli Emirati Arabi Uniti, dove ha rappresentato la Repubblica di San Marino alla quattordicesima edizione del World Governments Summit (WGS). Accompagnato dall’Ambasciatore Elisabetta Bucci e dal Direttore del Dipartimento Istruzione Emanuele D’Amelio, il Segretario Lonfernini ha preso parte a quello che è ormai considerato il principale forum globale dedicato all’innovazione delle politiche pubbliche e alla governance del futuro. L’evento, svoltosi sotto il tema "Shaping Future Governments", ha offerto alla delegazione sammarinese l’occasione di confrontarsi con leader internazionali e rappresentanti di oltre 150 governi sulle grandi sfide del nostro tempo: dalla trasformazione digitale dei servizi pubblici alla resilienza sociale attraverso l’istruzione. La partecipazione attiva a questa piattaforma internazionale sottolinea la volontà della Repubblica di consolidare il proprio ruolo nei contesti multilaterali, recependo modelli virtuosi e proponendo la propria visione di Stato capace di coniugare identità storica e avanguardia amministrativa. A margine dei lavori del Summit, la delegazione sammarinese si è trasferita nella capitale degli Emirati Arabi Uniti per un appuntamento di eccezionale rilievo istituzionale. Presso la sede ufficiale del Ministero della Cultura ad Abu Dhabi, il Segretario Lonfernini ha intrattenuto un colloquio bilaterale con S.E. lo Sceicco Salem bin Khalid Al Qassimi, Ministro della Cultura degli EAU. L’incontro, caratterizzato da una profonda sintonia di vedute, si è concentrato sul rafforzamento della cooperazione culturale tra i due Paesi, con una specifica attenzione alle strategie comuni in ambito UNESCO. Le due delegazioni hanno esplorato l’opportunità di formalizzare questa collaborazione attraverso la redazione di un memorandum d’intesa che, partendo dalle politiche di tutela e valorizzazione del patrimonio, possa estendersi a programmi di scambio educativo e scientifico. "La cultura è il linguaggio universale del multilateralismo, capace di generare ricadute tangibili sul benessere e sulla crescita delle nostre comunità", ha dichiarato il Segretario di Stato Teodoro Lonfernini a commento dell’incontro svoltosi ad Abu Dhabi. "Il dialogo con S.E. il Ministro Al Qassimi ha confermato come la condivisione di conoscenze e la sinergia istituzionale siano strumenti imprescindibili per affrontare le complessità globali. San Marino guarda con determinazione alla costruzione di un partenariato con gli Emirati Arabi Uniti, un legame che trova nel World Governments Summit il suo naturale catalizzatore e nel quale giocheremo un ruolo di primo piano, con una partecipazione ancor più strutturata, già dalla prossima edizione". L’esito della trasferta riafferma l’impegno della Segreteria di Stato nel promuovere l’internazionalizzazione del sistema San Marino, individuando nella cultura la chiave di volta per nuovi percorsi di sviluppo e per il consolidamento delle relazioni.



c.s. Segreteria di Stato per l’Istruzione e la Cultura









