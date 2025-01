San Marino rafforza la cooperazione con la Protezione Civile italiana: incontro con il Capo Dipartimento Fabio Ciciliano

Una delegazione della Protezione Civile della Repubblica di San Marino, guidata dal Segretario di Stato per il Territorio e l’Ambiente Matteo Ciacci, ha incontrato a Roma il Capo del Dipartimento della Protezione Civile italiana, Fabio Ciciliano, nominato meno di un anno fa alla guida dell’ente nazionale. All’incontro hanno preso parte anche l’Ambasciatrice di San Marino in Italia, Daniela Rotondaro, il dirigente della Protezione Civile sammarinese Pietro Falcioni unitamente all’architetto Roberta Valli del Servizio, l’ufficiale Athos Gattei e il Presidente dei volontari Marino Bedetti. L’incontro ha rappresentato un’importante occasione per fare il punto sulla collaborazione in atto tra San Marino e l’Italia nel campo della protezione civile e per avviare un percorso di aggiornamento del Memorandum d’Intesa siglato nel 2021. Il progresso tecnologico e l’evoluzione dei sistemi di gestione delle emergenze rendono necessario un adeguamento del protocollo, includendo nuove risorse strategiche come IT-Alert, il sistema nazionale di allarme pubblico italiano che consente l’invio di messaggi di emergenza direttamente ai dispositivi mobili presenti in una determinata area geografica. Strumenti di questo tipo rappresentano un valore aggiunto nella gestione tempestiva delle situazioni di crisi e saranno oggetto di valutazione nell’ambito dell’intesa tra i due Paesi. Durante il confronto, è stato sottolineato come la collaborazione tra Italia e San Marino si estenda a numerosi ambiti operativi, tra cui il sistema CROSS (Centrale Remota Operazioni Soccorso Sanitario), fondamentale per il coordinamento delle emergenze sanitarie, il ruolo del volontariato e l’armonizzazione delle normative di settore. A suggellare l’incontro, la Protezione Civile sammarinese ha donato il proprio stemma ufficiale, che sarà esposto nella sede del Dipartimento italiano accanto a quello della Polizia Civile. Con spirito di reciproca collaborazione, Fabio Ciciliano ha accettato l’invito a visitare la Repubblica di San Marino, un’occasione che permetterà di rafforzare ulteriormente i legami istituzionali e operativi tra le due realtà.

cs Segreteria di Stato per il Territorio e l’Ambiente