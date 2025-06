San Marino rafforza la cooperazione internazionale: onorificenze di Sant'Agata a figure chiave dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

La Repubblica di San Marino ha concretizzato un passo fondamentale nella cooperazione internazionale, culminato con il conferimento dell'onorificenza di Cavaliere Grand'Ufficiale dell'Ordine Equestre di Sant'Agata a due figure di spicco dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) italiana: il Direttore Roberto Alesse e il Direttore dell'Ufficio Relazioni Internazionali, Andrea Mazzella. La solenne cerimonia si è svolta a Palazzo Begni.

Il riconoscimento, conferito dal Segretario di Stato per le Finanze e il Bilancio, Marco Gatti, sottolinea il contributo essenziale di Alesse e Mazzella al consolidamento dei legami tra la Repubblica di San Marino e l'Italia.

"Esso simboleggia l'intenso e proficuo percorso di collaborazione tra San Marino e l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli," ha dichiarato il Segretario di Stato Marco Gatti. "L'impegno congiunto ha permesso di elevare significativamente l'efficienza e la trasparenza del nostro sistema doganale, un passo fondamentale verso una piena integrazione e un rafforzamento della nostra posizione nel contesto internazionale."

L'impegno congiunto si è concretizzato in particolare nell'agosto 2024, con la sottoscrizione di un Atto aggiuntivo alla Convenzione del 2007 tra l'Agenzia e l'Ufficio Tributario di San Marino. Tale accordo ha permesso un aggiornamento sostanziale del sistema di transito doganale sammarinese, armonizzandolo pienamente con l'acquis communautaire. L’intesa ha potenziato la gestione informatizzata delle merci, assicurando maggiore sicurezza, trasparenza e fluidità negli scambi commerciali, elementi cruciali per la competitività e lo sviluppo economico della Repubblica.

“Il patrimonio di conoscenze e best practices dell’Agenzia è uno strumento straordinario al servizio della politica Estera del Paese. Ricevere questa onorificenza, di cui sono orgoglioso, conferma il fatto che l’Amministrazione sta lavorando al meglio per supportare i sistemi doganali dei Paesi con cui abbiamo stretto importanti accordi di collaborazione. Tra questi, oltre a San Marino, vi sono i Paesi dei Balcani Occidentali e quelli del Piano Mattei, come Egitto, Tunisia ed Etiopia” ha spiegato il Direttore Roberto Alesse.

A seguito della cerimonia, i rappresentanti dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli hanno avuto un incontro privato con gli Eccellentissimi Capitani Reggenti, Denise Bronzetti e Italo Righi, presso Palazzo Pubblico, a ulteriore testimonianza dell'importanza di questa collaborazione per le relazioni bilaterali.



Comunicato stampa

Segreteria di Stato per le Finanze e il Bilancio

